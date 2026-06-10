Papa Leone in Spagna: appelli alla riconciliazione e critica alla violenza nascosta

Il Papa ha ribadito l'importanza della riconciliazione e ha criticato la violenza nascosta che può nascondersi nelle nostre parole e atteggiamenti. Ha anche affermato che la dignità dell'uomo non dipende dalle ricchezze che accumula.

Papa Leone in Spagna : "Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria".

Sono parole nette che il Papa ha pronunciato durante la sua visita a Barcellona, occasione che ha trasformato in una riflessione sulla grammatica della fede e sul significato del 'basso' e dell'alto' nella tradizione cristiana. Davanti ai reali di Spagna e al presidente del governo, il Papa ha ribadito: 'La Croce di Cristo, posta in cima a questa basilica, è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno'.

Appelli alla riconciliazione e critica alla violenza nascosta. Il Pontefice ha rilanciato più volte appelli alla concordia e al superamento delle divisioni.

'Rinunciamo alle offese, ai giudizi affrettati, alle calunnie e alle maldicenze', ha detto in mattinata nell'abbazia di Montserrat, estendendo il richiamo anche ai social network. Ha poi aggiunto: 'Deponiamo le corazze che hanno indurito poco a poco il cuore', sottolineando come Gesù 'non porta armature' e invitando a 'riprendere la via della misericordia, della riconciliazione, della verità'.

Allo stesso tempo, ha avvertito che Gesù 'smaschera la violenza che può nascondersi nelle nostre parole e nei nostri atteggiamenti: la critica che umilia, la condanna che distrugge e l'aggressività che divide', ricordando come questa 'violenza nascosta' possa spesso mascherarsi dietro difese apparenti che finiscono per irrigidire i rapporti umani. Raval, i poveri e il calcio come metafora della vita. Il Papa ha affermato che 'la dignità dell'uomo non dipende dalle ricchezze che accumula'.

Rispondendo alle domande di un bambino di sei anni, Renzo, ha anche confidato di 'non aver pensato di fare il Pontefice', approfittando dell'occasione per collegarsi ai Mondiali di calcio imminenti: 'Il calcio ci ricorda qualcosa che non dobbiamo dimenticare: la vita non è una gara per mettersi in mostra da soli, ma un cammino che impariamo a percorrere insieme. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco.

E chi non sa vivere con gli altri e per gli altri, non ha ancora capito la vita'. Le polemiche sulle vittime di abusi. Tra gli applausi e i momenti di forte partecipazione popolare, non sono mancate anche le contestazioni.

Miguel Hurtado, vittima di abusi da parte del clero spagnolo proprio nell'abbazia di Montserrat e fondatore del movimento 'Reparación Integral Ya', ha denunciato di non essere stato ricevuto dal Pontefice: 'Leone XIV non ci ha incontrati adducendo problemi di agenda, ma poi ha ricevuto in udienza privata finanche Bad Bunny: allora non capisco quale sia il sistema di priorità di questo pontefice'





TgLa7 / 🏆 25. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa Leone Spagna Riconciliazione Violenza Nascosta Dignità Dell'uomo Calcio Mondiali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il discorso di Papa Leone: un ponte tra Chiesa e politicaIl discorso di Papa Leone ai membri del parlamento spagnolo e ad altre magistrature di quel paese è stato un discorso importante e chiaro. La folla delle liturgie dei giorni precedenti così come la precisione degli argomenti del discorso di ieri danno l'impressione che di questo pontificato potrebbe essere in corso un decollo o meglio un incremento di quota.

Read more »

Papa Leone XIV incontra Bad Bunny durante il suo viaggio apostolico in SpagnaIl Pontefice ha incontrato il cantante portoricano in un breve incontro privato allo stadio Bernabeu di Madrid. Il Vaticano non prevede la pubblicazione di foto dell'incontro. Il Papa è in tournée in Spagna, dove ha avvertito che l'escalation dei conflitti ha spinto il mondo in una 'crisi profonda'.

Read more »

Papa Leone XIV visita un carcere a Barcellona: prima volta per un pontefice in SpagnaNel corso del suo viaggio apostolico in Spagna, Papa Leone XIV ha visitato il carcere di Brians 1 a Barcellona, primo papa a farlo nella storia del paese. Il pontefice ha esortato i detenuti a credere nel cambiamento e nella redenzione, ricordando che il passato non condanna il futuro.

Read more »

Papa Leone nella cabina di pilotaggio durante il volo per BarcellonaIl Pontefice ha salutato i piloti dei caccia dell'Aeronautica militare spagnola che stavano scortando l'aereo (ANSA)

Read more »