Papa Leone in Uruguay: Appello all'Unità Sudamericana a Paysandu

Papa Leone giunge a Paysandu per la prima visita papale dal 1988, esortando alla cooperazione regionale. Il pontefice riprende il viaggio in Sudamerica dopo la guarigione dal cancro ai polmoni, con tappa in Argentina e Perù.

Papa Leone ha salutato la folla dalla papamobile il 7 novembre 2026 presso il Parque Paris Londres a Paysandu, inaugurando la sua prima visita papale in Uruguay dal 1988. Questo evento segna l'inizio di un ambizioso tour di dodici giorni nel Sudamerica, una regione caratterizzata da profonde divisioni politiche e sociali che il Pontefice intende affrontare attraverso un forte appello all'unità e alla giustizia.

Il viaggio si concentra attualmente sull'Uruguay, dove Papa Leone, nato negli Stati Uniti, ha percorso circa 378 chilometri da Montevideo. La città fluviale di Paysandu, situata nel nord-ovest del Paese, ha accolto il pontefice dopo che la folla ha atteso per tutta la notte sotto una pioggia battente, le cui intensità si sono attenuate solo poco prima dell'arrivo del Papa. Questa storica visità rende Papa Leone il primo pontefice a sbarcare in questa specifica area economica del Paese.

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Il Viaggio e la Salute del Pontefice

Il viaggio di Papa Leone, protrattosi fino al 17 novembre, è descritto dal Vaticano come un "ritorno a casa". Tale definizione deriva dal suo precedente servizio come missionario in Perù per decenni, dove ha anche ottenuto la cittadinanza peruviana. Nonostante l'intensità di questo tour, considerato uno dei più faticosi per un leader cattolico negli ultimi decenni, il Pontefice compie questi spostamenti a meno di un mese dall'intervento chirurgico per un tumore ai polmoni.

Il pontefice settantunenne ha sottolineato l'importanza di agire con "giustizia, onestà e fedeltà" reciproca tra i popoli dell'America Latina. Il suo impegno fisico e la presenza costante nei diversi eventi programmati dimostrano una risolutezza notevole, mirata a rinsaldare i legami culturali e religiosi in un continente che sta attraversando un periodo di significativa instabilità politica e geografica.

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Cooperazione Regionale e Divisi Politiche

Nel suo primo discorso ufficiale del tour, pronunciato venerdì pomeriggio davanti al governo uruguaiano, Papa Leone ha esortato i paesi sudamericani a collaborare congiuntamente per risolvere le questioni regionali. L'invito mira a stabilire un modello di cooperazione internazionale, affrontando tematiche critiche come la distruzione ambientale, il traffico illegale di armi e l'instabilità politica che permea la regione. Queste dichiarazioni riflettono le recenti critiche mosse dal Papa alla direzione attuale della leadership globale.

La scelta di Paysandu, situata proprio al confine con l'Argentina, non è casuale. Il pontefice ha presieduto un evento con decine di migliaia di partecipanti in questa zona di frontiera, sottolineando l'urgenza di colmare le divisioni tra le nazioni vicine. L'obiettivo è promuovere una visione di solidarietà che superi i confini nazionali, incoraggiando i governi e i cittadini a lavorare insieme per il benessere comune.

Prossime Tappe e Incontri Diplomatici

Dopo gli eventi a Paysandu, Papa Leone è rientrato a Montevideo sabato pomeriggio per partecipare a una veglia di preghiera serale, che dovrebbe attirare circa 60.000 giovani. Questa tappa uruguaiana, che si è conclusa domenica, preparerà il terreno per le prossime destinazioni del tour sudamericano. La transizione verso l'Argentina segna un passaggio cruciale nel programma internazionale del pontefice.

In Argentina, Papa Leone incontrerà il Presidente Javier Milei, una figura libertaria considerata un stretto alleato del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tale incontro è atteso con particolare interesse, dato che Donald Trump aveva criticato aspramente Papa Leone all'inizio di quest'anno per le dichiarazioni del Pontefice riguardo alla guerra in Iran. L'incontro rappresenterà quindi un momento di significativa diplomazia internazionale.

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Il tour si concluderà in Perù, patria adottiva del Pontefice, dove si prevede che affronti temi legati alla sua storia e al suo passato missionario. L'intera missione è strutturata per massimizzare l'impatto del messaggio di unità e giustizia, coinvolgendo sia le autorità locali che i cittadini comuni. Papa Leone continua a essere una figura centrale nel dibattito geopolitico globale, utilizzando la sua posizione per influenzare le politiche regionali e internazionali.