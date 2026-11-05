Papa Leone incontra Bob Dylan e Parolin parla di dialogo Usa

Dopo le elezioni USA, il Vaticano mantiene cautela. Papa Leone stringe la mano a Bob Dylan mentre Parolin auspica collaborazione con Washington nonostante i cambi politici.

Leone XVI ha incontrato Bob Dylan nel pomeriggio, un gesto simbolico che risuona dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti, dove Donald Trump ha subito una sconfitta. Il Vaticano non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda, ma le parole del pontefice durante l'udienza generale a piazza San Pietro hanno messo in luce temi di pace e giustizia sociale.

L'incontro iconico tra Papa e cantautore

Nel pomeriggio, Leone è apparso sorridente mentre stringeva la mano di Bob Dylan, figura emblematica del movimento pacifista americano per generazioni passate e presenti. Questo incontro privato restituisce un'immagine potente dell'impegno congiunto per la pace, il disarmo e contro le guerre. Il Papa aveva già citato versi di Dylan nel luglio 2026 nella prefazione del libro "Disarmata e disarmante. La pace è un dono" della Lev.

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Posizioni vaticane sul conflitto e politica estera

Leone ha affermato che la guerra rappresenta un fallimento della politica e dell'umanità, sottolineando come una politica che cura le ferite dei popoli offra speranza. Ha anche evidenziato che gli squilibri sociali e le discriminazioni contro i migranti minacciano la pace globale. Durante il secondo mandato di Trump, il pontefice si è opposto alla retorica bellicista, definendo ingiusta la guerra contro l'Iran e criticando l'uso teologico della "guerra giusta" invocato dal vicepresidente J.D. Vance.

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Dichiarazioni di Pietro Parolin sul futuro rapporto Usa

Da Molfetta, il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin ha espresso speranze di collaborazione e dialogo con gli Stati Uniti, riconoscendo che le maggioranze politiche cambiano. La premier italiana ha dichiarato al Qn. che il Vaticano non commenta solitamente la politica interna di altre nazioni, rispettando il giudizio degli americani. Parolin ha aggiunto che le opposizioni riscopriranno presto l'importanza degli Stati Uniti come grande alleato.

Contesto storico e messaggi di disarmo

I versi citati da Leone provengono da "Go Away You Bomb", scritto da Dylan nel 1963 durante la Guerra Fredda, un testo di protesta mai inciso fino al ritrovamento del manoscritto nel 2013. Nel suo autobiografia "Chronicles - Volume 1", Dylan descrive Trump come un artista che non si conforma a realtà esterne. Le dichiarazioni del Pontefice, come "Dio non ascolta la preghiera di chi fa la guerra", sono state lette in chiave anti-Hegseth, il ministro della Guerra che chiedeva preghiere per la vittoria militare in Medio Oriente.