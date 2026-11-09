Papa Leone incontra vittime abusi a Buenos Aires nel tour Sud America

Papa Leone incontra cinque vittime di abusi sessuali a Buenos Aires. Il primo pontefice americano ribadisce l'impegno per la protezione e la guarigione nella Chiesa.

Il Papa Leone ha incontrato cinque sopravvissuti agli abusi sessuali commessi dal clero cattolico nella giornata di lunedì, segnando un momento di cruciale dialogo all'interno del suo viaggio in Sudamerica. L'incontro si è tenuto a Buenos Aires, in Argentina, durante la prima visita papale in questo Paese dall'anno 1987. La Santa Sede ha confermato che questa riunione rappresenta il primo di una serie di incontri pianificati con i sopravvissuti durante il viaggio pontificio di dodici giorni nella regione.

Dettagli sull'incontro e testimonianze

Secondo le informazioni ufficiali diffuse dal Vaticano, la riunione è durata più di un'ora e ha visto il Pontefice ascoltare attentamente le testimonianze delle vittime presenti. Leone ha ascoltato individualmente ciascuno dei cinque partecipanti, dedicando tempo alle loro dolorose storie personali e alle proposte concrete per rafforzare i percorsi di guarigione all'interno dell'istituzione religiosa. La Santa Sede ha sottolineato l'importanza di questo ascolto diretto come fondamentale per la riforma della Chiesa.

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Attraverso queste cinque persone, Papa Leone ha espresso vicinanza e supporto anche a tutte le altre vittime che non è stato possibile incontrare di persona durante la visita. Il comunicato vaticano ha rilevato l'intenzione del Pontefice di rafforzare i percorsi di protezione, bontà, accoglienza e sostegno all'interno della Chiesa. Questo approccio mira a rispondere direttamente alle richieste di giustizia e cura spirituale avanzate dai sopravvissuti nel corso degli anni.

Contesto del tour e impegno della Chiesa

Il Papa Leone, noto come il primo pontefice nato negli Stati Uniti, è attualmente impegnato in un tour che lo porterà attraverso tre paesi diversi fino al 17 novembre. Durante le sue visite all'estero, ha già incontrato i sopravvissuti in diverse occasioni, dimostrando una continuità nell'impegno verso questo tema delicato. L'obiettivo dichiarato di questi incontri è quello di contribuire a risanare l'immagine della Chiesa, che è stata notevolmente offuscata dagli scandali sugli abusi verificatisi negli ultimi decenni.

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La presenza del Pontefice in Argentina coincide con il Monumento de los Españoles, dove ha celebrato la Messa il 9 novembre 2026. Questo evento liturgico fa parte di un viaggio più ampio che tocca diverse nazioni del continente sudamericano, con una forte attenzione alle dinamiche sociali e alle questioni morali che riguardano la comunità globale. La visita in Argentina riveste un'importanza storica e simbolica significativa.

Rafforzamento delle misure di tutela

Levine ha ribadito il proprio impegno personale a rafforzare le misure di safeguarding della Chiesa, ovvero le politiche di protezione e prevenzione degli abusi. Durante l'incontro, ha ascoltato non solo le narrazioni traumatiche, ma anche le proposte operative avanzate dalle vittime per migliorare i meccanismi di tutela all'interno dell'istituzione. L'approccio del Pontefice sembra orientato verso una trasformazione strutturale delle pratiche di gestione dei casi di abuso.

Questa tappa del tour sudamericano evidenzia come la Chiesa stia cercando di affrontare le conseguenze storiche degli scandali attraverso un dialogo diretto con le vittime. La riunione di lunedì a Buenos Aires si inserisce in una strategia più ampia di riparazione morale e istituzionale. L'attenzione media e internazionale su questi incontri continua a crescere, riflettendo l'importanza data alla trasparenza e alla responsabilità.

Il viaggio del Papa Leone in Sudamerica, che si concluderà il 17 novembre, rappresenta quindi un momento chiave per il rinnovamento della percezione pubblica della Chiesa. L'incontro con i sopravvissuti a Buenos Aires è solo uno dei capitoli di un percorso che mira a ricostruire la fiducia delle comunità cattoliche. La durata e l'ampiezza del tour testimoniano la volontà di affrontare queste tematiche in modo sistematico e capillare.