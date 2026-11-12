Papa Leone incontra vittime abusi in Perù: ascolto e riforma

Papa Leone a Lima incontra sei sopravvissuti agli abusi del clero. Il Pontefice riflette con loro su ascolto, verità e creazione di ambienti sicuri per le vittime.

Il Papa Leone ha incontrato giovedì sei vittime di abusi sessuali commessi dal clero cattolico a Lima, nel corso della sua visita pastorale in Perù. Questo incontro, il secondo con sopravvissuti durante il suo tour di dodici giorni in Sudamerica, ha avuto come obiettivo principale discutere sulle modalità attraverso cui la Chiesa può migliorare l'ascolto nei confronti delle vittime.

Dettagli dell'incontro e riflessioni papali

Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'udienza è durata più di un'ora e si è svolta in un contesto di ascolto profondo. Il Papa Leone ha incontrato ciascuna persona individualmente, dedicando tempo a comprendere le loro storie di sofferenza e dolore. Durante la conversazione, i partecipanti hanno riflettuto insieme su come promuovere un cambiamento di mentalità basato sull'ascolto delle vittime, sulla ricerca della verità e sui percorsi verso la guarigione.

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L'iniziativa sottolinea anche un impegno concreto a creare ambienti sicuri all'interno delle istituzioni religiose. Questa riflessione comune nasce dall'intenzione del Pontefice di rispondere alle critiche storiche e di riparare l'immagine della Chiesa dopo gli scandali che hanno offuscato la sua reputazione negli anni scorsi.

Contesto geografico e storico del viaggio

Il Papa Leone, nato a Chicago ma diventato il primo cittadino peruviano a guidare la Chiesa cattolica, si trova in un ritorno emotivo in Perù fino al 16 novembre. Questa tappa conclude un tour in tre paesi, incluso l'Uruguay e l'Argentina, che ha già battuto i record di affluenza nelle folle accolte. La visita in Perù rappresenta un momento significativo dato il suo passato missionario durato circa vent'anni e la sua successiva carica di vescovo di Chiclayo dal 2015 al 2023.

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L'evento si è tenuto mentre il Papa Leone guidava una veglia di preghiera con giovani e studenti universitari presso lo Stadio Nazionale di Lima il 12 novembre 2026. La presenza di folle immense testimonia il forte legame che il Pontefice mantiene con la nazione sudamericana che ha chiamato casa per gran parte della sua vita clericale.

Il caso Sodalitium e posizioni delle vittime

Alcuni dei sopravvissuti incontrati a Lima erano ex membri del Sodalitium Christianae Vitae, una comunità cattolica peruviana sciolta nel 2025 dal Papa Francesco. Questa organizzazione ha affrontato gravi accuse di abusi sessuali, fisici e psicologici interni al gruppo. Alcuni sopravvissuti attribuiscono al Papa Leone il merito di aver spinto il Vaticano a sciogliere il Sodalitium durante il suo periodo di guida ecclesiale.

Tuttavia, non tutte le reazioni alle iniziative papali sono positive. Un gruppo internazionale di sopravvissuti, Ending Clergy Abuse, ha criticato un incontro precedente tenutosi a Buenos Aires lunedì scorso. Il gruppo ha affermato che quell'incontro non includeva un numero sufficiente di vittime, citando in particolare almeno ventidue persone abusate in un istituto per sordi in Argentina, un caso notorio rimasto irrisolto in parte.

Impatto reale e prossimi passi istituzionali

La gestione di questi incontri resta un tema delicato per la Santa Sede, che normalmente non discute come vengono organizzati gli incontri del Papa con le vittime, citando la privacy dei sopravvissuti come motivo principale. Di conseguenza, il Vaticano non ha fornito ulteriori dettagli su come è stato composto il gruppo di Lima o come sono state selezionate le persone incontrate a Buenos Aires.

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Nonostante le critiche esterne, l'obiettivo dichiarato rimane quello di rafforzare la fiducia attraverso un approccio trasparente. La Chiesa continua a cercare di bilanciare la necessità di privacy con la richiesta di accountability da parte della società civile. I prossimi passi dipenderanno dall'effettiva attuazione delle promesse di cambiamento emerse da questi colloqui diretti con le vittime.

Prospettive future per la riforma ecclesiale

Le riflessioni nate da questi incontri potrebbero influenzare le linee guida future per il trattamento dei casi di abusi in tutto il mondo. La presenza di sopravvissuti del Sodalitium Christianae Vitae a Lima dimostra che le ferite del passato rimangono vive e richiedono un impegno costante. Il Papa Leone ha ripetutamente sottolineato che l'ascolto è il primo passo verso la giustizia.

Con il tour che procede verso le sue tappe finali, l'attenzione si sposterà ora su come queste conversazioni private si traducono in politiche pubbliche. La comunità internazionale attende di vedere se le dichiarazioni del Vaticano verranno accompagnate da azioni concrete che dimostrino un cambiamento strutturale nella gestione della sicurezza e della protezione dei minori.