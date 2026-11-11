Papa Leone: Messa a Lujan e ritorno in Perù dopo l'Argentina

Papa Leone conclude il viaggio in Argentina con la messa a Lujan prima del ritorno in Perù. Un'emozionante visita di stato che tocca temi sociali e politici.

Papa Leone chiuderà mercoledì la sua tappa argentina nel quadro del tour sudamericano di dodici giorni, celebrando una messa all'aperto dedicata alla Vergine di Luján. Questo evento finale attirerà milioni di fedeli prima del suo trasferimento in Perù, dove vivrà un emozionante ritorno nelle terre dove ha risieduto come missionario per circa vent'anni.

La messa a Lujan e le critiche al governo Milei

Il Santo Padre si recherà al santuario della Nostra Signora di Luján, il più importante sito devozionale cattolico dell'Argentina, dove i pellegrini si sono radunati nei giorni scorsi per accoglierlo. Durante questa visita di tre giorni in Argentina, Papa Leone ha sottolineato la sua attenzione verso i gruppi emarginati, visitando anche uno dei penitenziari più grandi del paese.

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La presenza del pontefice ha messo in evidenza le critiche della Chiesa ai tagli ai programmi sociali imposti dal presidente Javier Milei. Questa posizione istituzionale riflette un tensionamento tra lo Stato e la gerarchia religiosa, tema ricorrente durante i viaggi apostolici moderni che toccano aree con forti disuguaglianze economiche.

Ritorno in Perù e incontro con Keiko Fujimori

Dopo l'Argentina, Papa Leone atterrerà alla Base Aerea di Callao alle 17:30 (22:30 GMT) per iniziare la fase più intensa del suo viaggio all'estero negli ultimi decenni. Il primo cittadino peruviano a guidare la Chiesa Cattolica incontrerà brevemente le autorità prima di recarsi al palazzo presidenziale per un discorso atteso con grande interesse.

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Il destinatario del discorso è la presidente Keiko Fujimori, eletta quest'anno in una delle elezioni più strette della storia peruviana, segnata da accuse di frode e ritardi nel conteggio dei voti. La vittoria di Fujimori segna il ritorno di una delle dinastie politiche più influenti e polarizzanti del Perù, figlia del ex presidente Alberto Fujimori, morto nel 2024.

Il peso del passato politico e le tensioni storiche

Le relazioni tra il governo del defunto Fujimori e settori della Chiesa Cattolica sono state spesso tese, specialmente riguardo ai diritti umani durante la lotta dello Stato contro l'insurrezione maoista Sendero Luminoso. Figure ecclesiastiche si opposero anche all'amnistia del 1995 concessa ai membri delle forze di sicurezza accusati di abusi.

Nel 2017, quando era ancora noto come vescovo Robert Prevost, Papa Leone criticò il perdono concesso dall'ex presidente. Sostenne che il leader condannato per gravi abusi sui diritti umani dovesse cercare personalmente il perdono dalle vittime se il Perù avesse dovuto raggiungere una riconciliazione genuina.

L'impatto reale sulla società peruviana

Jose Luis Guadalupe Pérez, accademico dell'Università del Pacifico in Perù, ha definito la visita non solo pastorale ma un rientro a casa. Ha aggiunto che la conoscenza intima del territorio rende inevitabile che il papa calpesti alcune suscettibilità politiche locali durante il suo soggiorno di tre giorni nella città settentrionale di Chiclayo.

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Martin Cassinelli, analista del Consiglio Atlantico, ha osservato che le radici peruviane danno al pontefice una capacità insolita di parlare del passato politico nazionale. Nessun altro paese ha un papa così sensibile alla politica interna, rendendo possibile un confronto diretto con l'attuale governo Fujimori su temi storici delicati.