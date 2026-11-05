Papa Leone parte per il Sud America: tour di 12 giorni tra USA, Argentina e Perù

Papa Leone intraprende un tour di 12 giorni in Sud America, visitando Uruguay, Argentina e Perù. Il pontefice, guarito dal cancro, affronta un viaggio di 31.000 km per rinsaldare la fede cattolica.

Papa Leone parte venerdì mattina da Roma per intraprendere un tour di dodici giorni in Sud America, che lo porterà a visitare Uruguay, Argentina e Perù. Il pontefice di settantuno anni arriverà a Montevideo alle 16:30 locali, inaugurando un viaggio che si concluderà il 17 novembre in Perù. Questa missione rappresenta il primo rientro negli Stati Uniti per il primo papa nato in America, un ritorno simbolico verso una roccaforte cattolica dove ha vissuto per decenni come missionario.

Dettagli del tour e cronologia delle tappe

Il viaggio coprirà un totale di 31.000 chilometri attraverso dieci città, includendo 36 discorsi programmati. Papa Leone trascorrerà alcuni giorni in Uruguay, visitando tre città prima di dirigersi verso l'Argentina per tre giorni, dove incontrerà il presidente Javier Milei. La tappa finale in Perù durerà sei giorni, con visite a comunità andine remote via elicottero e incontri con sopravvissuti agli abusi ecclesiastici. Il pontefice ha definito questa missione come un "ritorno a casa", sottolineando il suo legame profondo con le terre peruviane dove ha trascorso gran parte della sua vita.

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Posizioni delle parti e dinamiche politiche

La visita si inserisce in un contesto geopolitico complesso, con il Papa che intende affrontare temi di instabilità regionale e distruzione ambientale. Durante il suo soggiorno in Argentina, Papa Leone incontrerà il presidente Javier Milei, un liberale di destra considerato un alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa riunione si colloca dopo le critiche pubbliche che Trump aveva rivolto al Papa l'anno precedente, quando il pontefice aveva condannato la guerra in Iran. Il portavoce vaticano Matteo Bruni ha chiarito che i discorsi del Papa mireranno a promuovere la comunione e l'unità, invitando i leader a riconoscersi come membri della stessa famiglia umana.

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Impatto reale e conseguenze immediate

La Chiesa Cattolica sta cercando di rienergizzare la fede nella regione, che ha visto una crescente concorrenza da parte delle denominazioni evangeliche e un cambiamento negli atteggiamenti sociali. I leader locali sperano che la presenza di Papa Leone aiuti a riparare la reputazione della Chiesa dopo gli scandali di abusi sessuali. Il Pontefice terrà incontri specifici con i sopravvissuti, un gesto simbolico ma potente volto a rinsaldare la fiducia. In tutto il Sud America, si prevedono folle di milioni di persone per le Messe all'aperto e gli incontri pubblici, con un impatto significativo sul turismo e sulla vita quotidiana delle città visitate.

Prossimi passi e misure mediche

Nonostante l'intervento chirurgico al polmone effettuato lo scorso mese per un adenocarcinoma polmonare, il Vaticano ha confermato che Papa Leone si è completamente ristabilito. I medici hanno dichiarato che il tumore era localizzato e che non erano necessari ulteriori trattamenti, autorizzando il viaggio senza precauzioni speciali. Gli esperti medici consigliano comunque pause di riposo durante le tappe intense e l'uso di ossigeno supplementare nelle visite alle alte quote delle Ande perenni, per gestire eventuali complicazioni residue. Il prossimo passaggio significativo sarà il discorso ufficiale al governo uruguaiano, subito dopo il suo arrivo a Montevideo.