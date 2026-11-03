Papa Leone parte per tour Sud America a un mese dalla chirurgia al polmone

Papa Leone, 71 anni, intraprende un tour di 12 giorni in Sud America nonostante la recente rimozione di un lobo polmonare per adenocarcinoma. Il Vaticano assicura che le condizioni di salute sono ottimali e non servono precauzioni eccezionali.

Il Vaticano ha confermato ufficialmente che Papa Leone è in piena salute e pronto a intraprendere il suo intensivo tour in Sud America, partendo venerdì 6 novembre. Questo viaggio si configura come una delle tournée più faticose e complesse previste per un pontefice negli ultimi decenni, avvenendo a meno di un mese dall'intervento chirurgico subìto per il trattamento del cancro ai polmoni.

Il contesto clinico e la diagnosi

La vicenda ha destato notevole attenzione mediatica dopo che la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, la forma più comune di tumore ai polmoni, era stata resa nota in ottobre. Papa Leone, che ha ricoperto la carica di Pontefice dal maggio 2025, si è sottoposto il 13 ottobre a un intervento chirurgico per la rimozione del lobo inferiore del polmone destro. I medici hanno confermato che l'esame del tessuto asportato ha dimostrato come la malattia fosse localizzata, escludendo la necessità di ulteriori trattamenti chemioterapici o radioterapici nel breve termine.

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Posizione ufficiale del Vaticano

Il portavoce vaticano Matteo Bruni ha dichiarato durante una riunione stampa che il Papa gode di una buona salute e che la situazione non costituisce una condizione permanente ma un processo di guarigione post-operatorio. Ha ribadito che non sono state adottate precauzioni mediche aggiuntive specifiche per il viaggio rispetto al normale protocollo. Il personale medico che accompagna abitualmente il Papa e le ambulanze del convoglio ufficiale rimarranno presenti, garantendo le condizioni base di sicurezza.

Dettagli logistici e impatto della quota

La tournée di dodici giorni coprirà 31.000 chilometri attraverso dieci città in Uruguay, Argentina e Perù. Il programma prevede 12 voli e due trasferimenti elicotteristici, con un carico di 36 discorsi pubblici. Un punto critico dell'itinerario è la sosta a Cusco, in Perù, situata a 3.399 metri di altitudine nelle Ande, dove il rischio di mal di montagna è elevato. Nonostante la quota, il Vaticano ha mantenuto inalterato l'itinerario originale.

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Pareri degli esperti medici

Specialisti italiani hanno giudicato basso il rischio di complicazioni. La dottoressa Serena Ricciardi del San Camillo Forlanini e il professor Antonio Passaro dell'Istituto Europeo di Oncologia hanno sottolineato che l'espansione completa del polmone operato indica una buona ripresa. Passaro ha precisato che, data la complessità del viaggio e le altitudini elevate, è probabile che il Papa debba adottare precauzioni standard come l'uso di ossigeno supplementare e un'adeguata gestione dei tempi di riposo per contrastare la fatica.

Prospettive future e gestione del pontificato

Nonostante le rassicurazioni sull'energia fisica del Pontefice, la questione sanitaria ha influenzato la percezione pubblica. L'arcivescovo Paul Gallagher, responsabile della diplomazia vaticana, ha definito la salute del Papa un elemento di cambiamento nella lettura del suo ministero. Maria Montserrat Alvarado, nuova responsabile delle comunicazioni vaticane, ha descritto la resistenza fisica di Leone come fantastica, confermando la piena operatività della Santa Sede.