Papa Leone raduna 650mila fedeli a Cordoba in Argentina

Il Papa ha celebrato una messa a Cordoba davanti a 650.000 persone, sottolineando la storia cattolica argentina e le sfide sociali del governo di Milei.

Il Papa Leone ha celebrato una Messa all'aperto nella seconda città argentina, Cordoba, radunando circa 650.000 fedeli martedì 10 novembre 2026. Questo evento rappresenta il secondo grande afflusso di pubblico durante il suo tour sudamericano di dodici giorni, che lo porterà attraverso il continente fino al 17 novembre.

Presenza massiccia e simboli religiosi a Cordoba

Migliaia di pellegrini, giunti da tutte le regioni del paese, hanno circondato l'aeroporto militare dove si svolgeva l'evento. La folla si spingeva contro le barriere di protezione, sventolando bandiere vaticane bianche e gialle e acclamando il pontefice. Papa Leone è arrivato a bordo di una papamobile scoperta, accolto da cori appassionati di affetto verso la sua persona. La città di Cordoba, situata ai piedi delle Sierras Chicas, ha una profonda tradizione cattolica e legami storici con l'ordine dei gesuiti.

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Omilia sulla santità e critiche alla giunta militare

Nell'omelia, Papa Leone ha celebrato la lunga storia di devozione religiosa dell'Argentina. Ha citato esplicitamente Mama Antula, la prima santa donna del paese, nata nel diciottesimo secolo. Ha anche ricordato un vescovo, due sacerdoti e un laico uccisi dalla giunta militare argentina nel 1976. Il pontefice ha ringraziato Dio per i frutti di santità prodotti dagli uomini e dalle donne inviati dal Signore in questa terra argentina.

Tensione politica con il governo di Javier Milei

La visita del Papa si inserisce in un contesto di tensione con il presidente argentino Javier Milei, alleato di Donald Trump. Papa Leone ha sfidato direttamente il leader libertario, invitandolo a non colpire i più poveri con le sue politiche di austerità. Il cardinale Angel Sixto Rossi di Cordoba ha espresso soddisfazione per la visita, definendola un'opportunità per mostrare le sofferenze della popolazione sotto le misure governative.

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Strategia di rinvigorimento della Chiesa in Sudamerica

Questa tappa segue una Messa a Buenos Aires lunedì, vista da circa 2,5 milioni di persone, il più grande evento dell'pontificato di Papa Leone. Il viaggio, che include anche Urugua e Perù, mira a rafforzare una regione storica del cattolicesimo dove la Chiesa perde terreno a favore di sette evangeliche in rapida crescita. Il Vaticano descrive questo tour come un ritorno a casa per il primo papa nato negli Stati Uniti.

Logistica del viaggio e scelte geografiche

Papa Leone ha percorso circa 1.300 chilometri da e per Buenos Aires martedì per partecipare a due eventi a Cordoba. Il ministro degli esteri argentino Pablo Quirno ha spiegato che la città è stata scelta per la sua posizione centrale, facilitando i viaggi dei pellegrini dalle province vicine. Questo tour è considerato uno dei viaggi esteri più impegnativi per un papa negli ultimi decenni.