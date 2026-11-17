Papa Leone dichiara che non intende cambiare la dottrina sui sacerdoti celibi per preservare l'unità della Chiesa, dopo il tour in Sud America.

Il Papa Leone ha dichiarato martedì 17 novembre 2026 che non prevede attualmente cambiamenti alla dottrina cattolica per permettere l'ordinazione di sacerdoti sposati. Queste parole sono state rilasciate dai giornalisti a bordo dell'aereo papale durante il volo di rientro da Lima a Roma, immediatamente dopo la conclusione del tour in Sud America.

Leone ha sottolineato che la questione del sacerdozio maschile sposato risulta troppo divisiva all'interno della Chiesa che conta 1,4 miliardi di fedeli. Il Pontefice ha spiegato che la sua priorità immediata è promuovere l'unità a livello globale, dichiarando esplicitamente che non ha intenzione di modificare la regola del celibato in questo momento storico.

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Posizione ufficiale sulla dottrina del celibato

Il Papa ha chiarito di non voler chiudere definitivamente la porta a eventuali evoluzioni future, affermando che "è possibile che in futuro alcune cose cambino". Tuttavia, ha reiterato che la sua missione attuale si concentra sulla guarigione e sull'unione dei fedeli. Ha ammesso che molte persone non concordano con il suo approccio, ma ha definito la questione degli uomini sposati nel clero come complessa e delicata da gestire.

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Il contesto storico di Papa Francesco e l'Amazzonia

La questione del sacerdozio è stata oggetto di accesi dibattiti per decenni, con una recente riaccesa attenzione dopo un vertice vaticano che aveva sollecitato Papa Francesco a consentire l'ordinazione in zone remote come la foresta amazzonica. Anche il Papa Francesco, morto ad aprile 2025 dopo dodici anni di pontificato, aveva rifiutato di procedere con tali riforme. I sostenitori dell'ordinazione sposata sostengono che ciò potrebbe alleviare la grave carenza di ministri di culto nell'emisfero occidentale.

Restrizione della Messa latina e unità

Parallelamente alla questione clericale, Papa Leone ha confermato che non revocherà la decisione di Papa Francesco di limitare la celebrazione della vecchia Messa in latino. Questa mossa era stata richiesta da gruppi cattolici tradizionalisti, ma il Papa ha argomentato che mantenere le restrizioni attuali è necessario per preservare l'unità della Chiesa. Ha affermato che tale decisione è fondamentale per la vastissima maggioranza dei cattolici nel mondo, preferendo evitare ulteriori divisioni interne nel breve termine.