Papa Leone sfida Milei sulla democrazia argentina

A Buenos Aires, Papa Leone ricorda al presidente Milei i limiti del potere e la tutela dei poveri. Il pontefice chiede di proteggere la democrazia e i diritti sociali durante il tour sudamericano.

Papa Leone ha esortato l' Argentina a salvaguardare la propria democrazia durante un discorso di grande impatto tenuto a Buenos Aires, diretto al presidente Javier Milei. L'intervento si inserisce nella seconda tappa del viaggio di dodici giorni del pontefice in Sudamerica, che mira a rinnovare il dialogo tra la Chiesa cattolica e i leader politici della regione. La visita di Papa Leone, avvenuta il 7 novembre 2026 a Montevideo e proseguita a Buenos Aires, segna il primo incontro papale in Argentina dal 1987.

Limiti del potere e servizio alla comunità

Il pontefice ha dichiarato che l'autorità è più autentica quando viene esercitata come servizio verso i cittadini. Papa Leone ha ribadito che chi detiene il potere ha il dovere di agire con prudenza e riconoscere i propri limiti, indirizzando le decisioni verso il bene dell'intera comunità. Queste parole hanno scatenato forti applausi nel Palacio Libertad, dove si è tenuta la veglia di preghiera. Il discorso, durato venticinque minuti, è stato pronunciato con voce ferma da Papa Leone, che si è dovuto ripetere per permettere al pubblico di apprezzare ogni concetto chiave espresso.

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Posizioni di Milei e critica alla Chiesa

Il presidente Javier Milei ha difeso le proprie politiche libertarie, sostenendo che i diritti alla vita, alla libertà e alla proprietà sono i pilastri della costituzione argentina. Tuttavia, l'agenda di austerità del governo è stata criticata dalla Chiesa perché colpisce maggiormente i più poveri. Papa Leone ha sottolineato che la democrazia richiede fiducia nello stato di diritto e la capacità di convivere nonostante le differenze. Milei, noto per il suo stile teatrale e le dichiarazioni provocatorie, è accusato di aver indebolito la democrazia con retorica divisiva e attacchi alla stampa, pur difendendo le sue misure come necessarie per controllare l'inflazione.

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Impatto economico e tutela dei vulnerabili

L'inflazione annuale è scesa dal oltre 200% al 33% grazie alle riforme economiche di Milei, ma la popolarità del presidente è in calo. Le tagli ai sussidi e i licenziamenti nel pubblico impiego hanno colpito duramente i bilanci familiari, riducendo anche i servizi sociali come gli assegni per la disabilità. Papa Leone ha avvertito che gli sforzi per la crescita economica non devono lasciare indietro i più svantaggiati. Ha invitato a promuovere iniziative private che creino opportunità e garantiscano che i benefici del progresso raggiunga anche i segmenti più deboli della società argentina.

Il contesto del viaggio e la salute del pontefice

Questa tournée rappresenta uno dei viaggi più intensi di un leader cattolico in decenni, effettuata a meno di un mese dall'intervento chirurgico per il cancro ai polmoni di Papa Leone. Il pontefice ha già mostrato il suo impegno civico permettendo il voto per corrispondenza nelle elezioni Usa, un gesto storico per un capo della Chiesa. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i fedeli, con folle di sostenitori che agitavano bandiere vaticane e argentine lungo il percorso verso il centro di Buenos Aires. Nuns hanno cantato l'arrivo del papa, sottolineando l'emozione di un popolo che attendeva questa visita da quasi quarant'anni.