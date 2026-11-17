Papa Leone torna a Roma dopo l'operazione per il tumore al polmone destro. Spiega di non essere al 100% ma di voler proseguire il suo ministero senza dimissioni.

Il Pontefice Leone ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dettagliate sulla sua salute durante il volo di rientro dalla visita pastorale in America Latina a Roma. Il capo della Chiesa Cattolica ha confermato di essere stato sottoposto a un'operazione chirurgica per la rimozione di un tumore al polmone destro, sottolineando che l'intervento, sebbene impegnativo, non ha compromesso la sua volontà di continuare il suo ministero.

Condizione fisica e determinatezza del Pontefice

Papa Leone ha chiarito pubblicamente di non sentirsi ancora al cento per cento della sua forma fisica ideale, ammettendo esplicitamente che la sua resistenza è ancora in fase di recupero. Tuttavia, ha sottolineato con forza il suo alto livello di determinatezza, definendo la resistenza fisica uno dei doni speciali concessi dal Signore. Ha spiegato che, grazie all'aiuto dei medici e alla forza della preghiera, ha compreso fin dall'inizio che il suo viaggio di ritorno poteva essere portato a termine nonostante i postumi dell'operazione.

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Assenza di dimissioni condizionate per il Papa

Di fronte alle domande dei cronisti sulla possibilità di dimissioni anticipate, il Papa ha fornito una risposta netta affermando di non aver mai firmato una lettera di rinuncia al papato sub conditione. Questa condizione ipotetica riguardava specificamente l'evento di un coma. Papa Leone ha spiegato che, per ora, non vede alcuna necessità di stipulare accordi preventivi, confidando nella volontà divina e nella sua capacità di resistere alle avversità, come ha dichiarato anche prima della sua elezione.

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Il ruolo del Diritto Canonico nella successione

Il Pontefice ha inoltre fatto luce sulle procedure canoniche esistenti, indicando che il Diritto Canonico già contiene diversi punti specifici che disciplinano le tematiche relative all'incapacità o all'impedimento del Papa. Ha affermato che la situazione è nelle mani di Dio e che, pur non ritenendo necessario firmare documenti preventivi al momento, potrebbe considerare tale opzione in futuro se le circostanze dovessero cambiare. La sua posizione riflette una profonda fiducia nella provvidenza divina più che in meccanismi legali complessi.

La valutazione finale sulla salute del capo della Chiesa

In conclusione, il Papa ha ringraziato Dio per i progressi compiuti durante la convalescenza, definendo l'operazione un evento significativo ma superato. Ha espresso gratitudine per la resistenza che gli permette di viaggiare e di incontrare i fedeli, riconoscendo che gli altri si sorprendono della sua velocità di recupero. La dichiarazione rappresenta un messaggio di ottimismo e continuità per la Chiesa, che attende con pazienza il completo ristabilimento del suo leader spirituale dopo questa grave prova di salute.