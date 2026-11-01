Papa Leone spera che la tregua di Oleshky avanzi la pace tra Ucraina e Russia

Papa Leone esprime speranza che la cooperazione nella tregua di Oleshky apra la strada a nuovi sforzi di pace tra Ucraina e Russia dopo colloqui con i leader.

La Città del Vaticano, 1 novembre (Reuters) - Papa Leone ha dichiarato domenica di sperare che la cooperazione tra Russia e Ucraina nell'attuazione di un cessate il fuoco nella città ucraina di Oleshky, occupata dalla Russia, possa aprire la strada a più ampi sforzi di pace. Durante la preghiera domenicale, il Pontefice ha espresso la sua convinzione che questo gesto umanitario possa rafforzare la volontà di dialogo tra le parti in conflitto.

Speranze di pace dopo la tregua di Oleshky

Il 23 ottobre l'Ucraina e la Russia hanno dichiarato di aver concordato un cessate il fuoco a Oleshky. Questa tregua è stata mediata dalla first lady statunitense Melania Trump con il coinvolgimento aggiuntivo di Papa Leone. L'accordo mira a consentire la consegna di aiuti e le evacuazioni dalla città in prima linea, che sta soffrendo di una grave carenza di cibo e medicinali. Il Papa ha sottolineato l'importanza di questa operazione umanitaria per la popolazione civile.

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L'arcivescovo Paul Gallagher, ministro degli esteri del Vaticano, ha precisato che, sebbene Papa Leone avesse recentemente parlato con i leader russi e ucraini, il Vaticano non avrebbe svolto un ruolo diretto nell'organizzazione della tregua di sei giorni. Questa dichiarazione chiarisce la posizione istituzionale del Vaticano riguardo alla mediazione politica diretta nel conflitto attuale.

Colloqui diplomatici con i leader mondiali

Il 16 ottobre Papa Leone ha avuto colloqui sia con il presidente russo Vladimir Putin che con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. Durante le conversazioni, Putin ha comunicato al Papa il suo sostegno all'iniziativa del Vaticano volta a fornire aiuti ai civili di Oleshky. Il Cremlino ha confermato che il leader russo era pronto a collaborare per garantire il passaggio degli aiuti umanitari nella zona di guerra.

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Il Pontefice ha invitato entrambe le parti a tradurre questa cooperazione temporanea in passi concreti verso la pace. Ha dichiarato che la volontà di collaborare per un gesto umanitario dovrebbe rafforzare l'impegno a engage in dialogue e portare a nuove iniziative concrete per la pace. Questo messaggio è stato rivolto al pubblico durante la tradizionale preghiera dell'Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico.

Nuovi negoziati previsti per novembre

In un contesto diplomatico più ampio, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato che i negoziatori di pace si incontreranno per nuovi colloqui all'inizio di novembre. Questa dichiarazione segue le recenti evoluzioni nella situazione di Oleshky e indica una possibile apertura verso trattative più ampie. La comunità internazionale osserva con attenzione queste mosse diplomatiche.

L'iniziativa del Vaticano in questo ambito si inserisce in un quadro di sforzi multilaterali per de-escalare le tensioni. La presenza di figure come Melania Trump e il coinvolgimento morale di Papa Leone evidenziano come la questione umanitaria di Oleshky abbia assunto una rilevanza globale. Le prossime settimane saranno cruciali per verificare se questa tregua possa estendersi oltre il contesto locale e contribuire a una soluzione più duratura del conflitto tra Ucraina e Russia.