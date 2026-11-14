Papa Leone torna a Santa Cruz de Succhabamba per Messa con la sua ex diocesi

Papa Leone celebra la Messa a Santa Cruz de Succhabamba nel 14 novembre 2026, tornando nel Perù dove fu vescovo. Un'emozionante visita pastorale.

Papa Leone ha celebrato la Messa il 14 novembre 2026 a Santa Cruz de Succhabamba, nel Perù occidentale, durante la sua visita apostolica di dodici giorni in Sudamerica. Questo evento rappresenta un ritorno emotivo e simbolico per il Pontefice, il primo cittadino peruviano a ricoprire la massima carica della Chiesa Cattolica. La città di Santa Cruz de Succhabamba ospita meno di 6.000 abitanti ed è situata in una zona remota delle Ande, un luogo che Leone conosce intimamente per il suo precedente ministero pastorale.

Il ritorno del papa a Santa Cruz de Succhabamba

La visita di Papa Leone a Santa Cruz de Succhabamba si colloca come una delle tappe più significative del suo tour sudamericano, che ha già registrato una presenza record di circa 12 milioni di persone in diverse località. Il viaggio di 100 chilometri (62 miglia) verso est dalla costa del Pacifico fino a questa località andina ripercorre un itinerario che il Papa aveva compiuto numerose volte durante il suo mandato come vescovo di Chiclayo, durato dal 2015 al 2023. Se in passato il percorso richiedeva ore di guida su strade di montagna tortuose e pericolose, Papa Leone ha raggiunto la destinazione in elicottero, sottolineando il cambiamento del suo status e l'importanza storica di questa ricongiunzione.

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Dettagli della cerimonia a Santa Cruz de Succhabamba

All'arrivo di Papa Leone a Santa Cruz de Succhabamba, una banda locale ha cantato il benvenuto mentre una folla si radunava in un campo aperto per la celebrazione eucaristica. Le costruzioni del centro città, sviluppate in stile coloniale spagnolo, erano decorate con murales che raffiguravano il Papa quando era ancora il vescovo Robert Prevost. La comunità locale ha accolto il Pontefice con grande emozione, riconoscendo in lui non solo il capo della Chiesa globale, ma anche il "Padre Robert" che aveva ministerialmente guidato la diocesi per quasi un decennio.

Posizioni degli stakeholder e reazioni della comunità

Il sacerdote locale Rev. Kevin Noriega, ordinato dallo stesso Papa quando era ancora vescovo nel 2018, ha espresso la profonda gioia della comunità. Noriega ha ricordato come Papa Leone amasse guidare personalmente il proprio pick-up per visitare la comunità, soggiornando per giorni per ministerare alla popolazione rurale. Egli ha dichiarato che c'è una grande speranza ed emozione tra i fedeli, che sono ansiosi di partecipare alla Santa Messa per rivedere il loro ex vescovo. La presenza di persone come Noriega testimonia il legame personale e duraturo che Papa Leone ha mantenuto con la diocesi di Chiclayo e le sue parrocchie periferiche.

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Impatto reale e prossimi passi a Santa Cruz de Succhabamba

La regione di Cajamarca, che include Santa Cruz de Succhabamba, è una delle più povere del Perù, con fino al 40% della popolazione che vive in condizioni di povertà, secondo l'ufficio statistico statale. Papa Leone ha sottolineato la gioia di visitare di nuovo questa piccola città e ha incoraggiato i presenti a non perdere la speranza nonostante le difficoltà della vita. In un'omelia, ha ringraziato la folla, stimata dal Vaticano in 20.000 persone, per il viaggio compiuto per raggiungerlo. Il Papa ha affermato che il Signore conosce i percorsi, le sofferenze e le sfide che i fedeli affrontano, ricordando loro che Egli è il loro nutrimento quando le forze vengono meno.

Visite future e contesto storico del tour

Oltre alla Messa a Santa Cruz de Succhabamba, Papa Leone ha visitato un santuario cattolico a Zana, nel Perù, il 14 novembre 2026. A Zana, situata a 48 chilometri (30 miglia) a sud-est di Chiclayo, il Pontefice ha condannato la storia della schiavitù africana durante il controllo coloniale spagnolo della regione. Zana era un'area di produzione della canna da zucchero dove le persone schiavizzate erano costrette a lavorare nelle piantagioni. Il Papa ha espresso affetto e vicinanza agli fratelli di origine africana, ricordando che la città preserva la memoria di generazioni di africani strappati alle loro case. Domenica, il penultimo giorno del suo viaggio in Perù, Papa Leone si recherà a Cusco, l'ex capitale inca, e a Pucallpa, la porta della giungla amazzonica.