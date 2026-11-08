Papa Leone visita Argentina: Tensioni tra Vaticano e Milei

Papa Leone approda in Argentina per un viaggio di 12 giorni. Il discorso al presidente Javier Milei evidenzia le divergenze su austerità e politica estera.

Papa Leone ha fatto il suo ingresso in Argentina domenica, avviando la seconda tappa di un ambizioso tour di dodici giorni attraverso il Sud America. La visita, che si protrae fino al 17 novembre, segna il primo viaggio ufficiale di un pontefice in questa nazione dal 1987, meno di un mese dopo le complesse operazioni chirurgiche subite per un tumore ai polmoni. La tappa argentina è stata anticipata da una sosta a Montevideo, in Uruguay, dove il 71enne Pontefice ha partecipato a una veglia di preghiera allo Stadio Centenario di Montevideo, l'Uruguay, il 7 novembre 2026.

Conflitto tra Austerità e Dottrina Sociale

Il momento clou dell'itinerario è previsto per mercoledì, con il discorso ufficiale di Papa Leone davanti al presidente argentino Javier Milei. Javier Milei è il leader libertario salito al potere nel 2023, noto per il suo approccio radicale alla gestione economica e per le forti affinità politiche con Donald Trump. L'incontro rappresenta un test cruciale per le relazioni tra la Santa Sede e il governo argentino, dato che le politiche di austerità implementate da Javier Milei sono state duramente criticate dalla Chiesa per il loro impatto sproporzionato sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

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Nonostante il tradizionale linguaggio diplomatico del Vaticano, Papa Leone si è affermato negli ultimi mesi come una voce più incisiva sulla scena globale, denunciando apertamente le direzioni errate assunte dalla leadership mondiale. I commentatori politici prevedono che, sebbene il Pontefice eviti probabilmente critiche dirette al nome di Javier Milei, i suoi interventi potrebbero contenere riferimenti espliciti alle politiche nazionali. Questi messaggi sarebbero interpretati come un'implicita condanna dell'agenda economica del governo, ampliando il divario tra la dottrina sociale cattolica e il liberismo economico attuale.

Impatto Economico e Dissenso Sociale

Le misure economiche imposte da Javier Milei hanno portato a una significativa riduzione dell'inflazione, scesa da oltre il 200% annuale al 33% attuale. Tuttavia, questo risultato macroeconomico si scontra con la crescente impopolarità del governo, che è emersa chiaramente dai sondaggi recenti in vista delle elezioni previste per il prossimo anno. Gli argentini stanno infatti affrontando tagli sistematici ai sussidi, licenziamenti nel settore pubblico e una ondata di chiusure aziendali, fenomeni direttamente collegati alla pressione sui bilanci familiari imposta dalle riforme.

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Nicolas Watson, direttore generale dello studio di consulenza Teneo, ha sottolineato che qualsiasi intervento di Papa Leone sui temi della povertà, sui limiti dei mercati o sulla retorica politica conflittuale sarebbe letto come una condanna del governo. Fortunato Mallimaci, sociologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche argentino (Conicet), ha aggiunto che la visita del Papa sta creando un senso di unità e vitalità tra i settori della società che si sentono esclusi dal programma economico attuale. Il Pontefice visiterà centri di cura per disabili e carceri, simboli di un'attenzione preferenziale per gli emarginati.

Geopolitica: La Questione Iran e Donald Trump

Oltre alle tensioni economiche, la visita di Papa Leone è segnata da profonde divergenze geopolitiche, in particolare riguardo al conflitto in Iran. Javier Milei ha espresso un forte sostegno alla guerra in Iran, posizione che ha provocato le ire di Donald Trump e ha attirato pesanti critiche da Papa Leone. Questo scenario pone il Pontefice in netto contrasto non solo con l'alleato americano del presidente argentino, ma anche con altre figure leader di destra, con le quali è entrato in collisione per la sua difesa dei diritti degli immigrati e le azioni urgenti contro il cambiamento climatico.

La dinamica personale tra i due leader è complessa, dato che Javier Milei era noto per gli insulti rivolti al suo predecessore, Papa Francesco. Non è un caso che Papa Francesco sia un argentino che non ha mai fatto ritorno in patria durante i suoi dodici anni di pontificato, un evento che ha lasciato un vuoto significativo nella storia religiosa recente. Nonostante le precedenti ostilità verbali, Javier Milei ha cercato di riparare le relazioni visitando il defunto papa al Vaticano. Gli esperti ritengono che il presidente argentino non ottenga vantaggi politici dal conflitto aperto con Papa Leone, guadagnando invece credibilità mostrando un'amministrazione ordinata.

La tappa argentina si inserisce in un contesto più ampio di diplomazia paziente che Papa Leone ha cercato di promuovere in Sud America. Durante la precedente sosta in Uruguay, ha esortato i paesi della regione a collaborare per risolvere le questioni regionali, proponendo un modello di leadership basato sulla pazienza piuttosto che sul conflitto immediato. Questo approccio si contrappone nettamente alla retorica aggressiva e alle strategie di destabilizzazione che caratterizzano l'ambiente politico contemporaneo.

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La struttura della visita, che toccherà quattro diverse città argentine fino al mercoledì, è stata calcolata per massimizzare l'impatto simbolico su una società divisa. Jorge Silanes, direttore religioso del centro di cura Pequeño Cottolengo Don Orione, ha dichiarato che l'arrivo del Papa assume un significato ancora più profondo a causa dei tagli alla spesa pubblica che hanno ridotto i benefici per le persone con disabilità. La presenza di Papa Leone a Montevideo il 7 novembre 2026, e ora in Argentina, conferma la volontà del Vaticano di mantenere un ruolo centrale nel dibattito etico globale.

La cronaca giornalistica internazionale, tra cui le segnalazioni di Reuters e reportage di Leila Miller e Joshua McElwee, sottolinea come questa visita sia una delle più intense per un capo religioso cattolico in decenni. La combinazione di recenti interventi chirurgici, la complessità politica argentina e le tensioni geopolitiche rendono questo viaggio un evento di rilevanza storica. Le osservazioni di Veronica Gimenez Beliveau, sociologa dell'Università di Buenos Aires, riassumono il rischio calcolato di Javier Milei: evitare lo sfrontato conflitto per preservare la stabilità percepita del paese.