Papa Leone visita il Perù: Cusco, Pucallpa e la sfida sanitaria

Papa Leone tocca Cusco e Pucallpa nel penultimo giorno del tour. Focus su diritti indigeni, deforestazione e gestione post-operatoria.

Il Papa ha intrapreso un viaggio di 2.270 chilometri attraverso il Perù domenica, concludendo la seconda giornata della sua tournée in Sud America. La sosta principale ha interessato Cusco, antica capitale dell'Impero Inca, prima di spostarsi verso Pucallpa, città situata nella giungla amazzonica.

Itinerario Sudamericano e Folla Record

Papa Leone, nato a Chicago e diventato il primo cittadino peruviano a ricoprire la carica pontificia, ha trascorso circa vent'anni nel paese sudamericano come missionario. Mantenga la doppia cittadinanza statunitense e peruviana. La giornata è iniziata a Chiclayo, sede del suo episcopato dal 2015 al 2023, e si è conclusa a Lima, da dove partirà per Roma lunedì.

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Le gerarchie ecclesiastiche sperano che questo itinerario permetta a un numero maggiore di fedeli peruviani di partecipare alle celebrazioni. Il pontefice ha già attirato folle stimate in circa 12 milioni di persone durante i dodici giorni di tour in tre nazioni, stabilendo nuovi record di partecipazione popolare.

Questioni Amazzoniche e Diritti Indigeni

A Pucallpa, centro della popolazione indigena Shipibo-Konibo, la visita mira a portare attenzione sulle precarie condizioni di vita. Cecilio Soria, attivista per i diritti umani, ha dichiarato che l'arrivo del Papa è un'occasione per far ascoltare le richieste locali.

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I leader della Chiesa ritengono anche che Papa Leone possa affrontare il tema del disboscamento illegale in Amazzonia. Secondo un rapporto del 2025 del gruppo Monitoring of the Andean Amazon Project, l'estrazione dell'oro ha distrutto circa 140.000 ettari di foresta pluviale dal 1984, avvelenando i corsi d'acqua regionali.

Situazione Sanitaria e Altitudine

La visita a Cusco, situata a 3.700 metri sul livello del mare, solleva interrogativi sulla salute del Pontefice. Papa Leone ha subito un intervento chirurgico per adenocarcinoma polmonare localizzato il 13 ottobre. I medici hanno confermato che il cancro non si è diffuso e non sono necessari ulteriori trattamenti.

Sebbene viaggiare ad alta quota poche settimane dopo un intervento polmonare sia insolito, gli esperti sanitari non prevedono pericoli speciali. Papa Leone potrebbe necessitare di pause di riposo o di ossigeno supplementare. Il Dr. Stephen Cassivi della Mayo Clinic ha ribadito che questa procedura è gestibile sotto controllo medico.