Papa Leone visita l'Argentina: il tour papale che Francesco non fece mai

L'arrivo di Papa Leone a Buenos Aires segna la prima visita papale in Argentina dal 1987. Un evento atteso dai fedeli che lamentavano la assenza di Bergoglio come pontefice.

La città di Buenos Aires si è preparata ad accogliere Papa Leone nella domenica di questa settimana, inaugurando la seconda tappa del suo tour sudamericano che lo porterà in Argentina. Questa visita storica rappresenta per molti fedeli cattolici l'occasione per vivere un'esperienza pastorale che il suo predecessore, Papa Francesco, non ha mai compiuto durante il suo pontificato. Il rientro di un pontefice nel Paese sudamericano dopo quasi quarant'anni è vissuto come un momento di grande rilevanza spirituale e sociale per la comunità locale.

L'eredità di Francesco e la assenza storica

I residenti del quartiere 21-24 a Buenos Aires esprimono un misto di gioia per l'arrivo di Papa Leone e rimpianto per la mancata visita di Jorge Mario Bergoglio come papa. Il Reverendo Lorenzo "Toto" de Vedia, che opera con le comunità più povere della zona, ha dichiarato esplicitamente che Papa Leone realizzerà il viaggio che Francesco non ha mai effettuato. Bergoglio, nato nel 1936, visitava frequentemente questa area specifica durante il suo periodo come Arcivescovo di Buenos Aires, stabilendo un legame profondo con gli emarginati. La mancanza di un ritorno ufficiale di Bergoglio come Pontefice è stata fonte di delusione per molti, nonostante il ricordo affettuoso delle riforme sociali promosse dal suo predecesso.

Also read Papa Leone XIV a Montevideo: voto, salute e pace i temi del viaggio

Ramón Piedrabuena, un pensionato di 68 anni che lavora ancora come netturbino nel quartiere, ha espresso il dolore profondo per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta nel 2025. Piedrabuena ha sottolineato che non esiste rimedio a questa perdita, ma ha anche affermato che gli abitanti del posto accoglieranno Papa Leone con simpatia, seppur con un'affezione diversa rispetto a quella riservata al papa argentino. La presenza di una fotografia scattata nel 2004 alla Parrocchia di Sant'Agostino, che mostra allora Arcivescovo Bergoglio e il Generale Priore Robert Prevost, ora Papa Leone, celebrare una Messa insieme, è un simbolo tangibile di questo passato condiviso. L'immagine, conservata per decenni, è stata portata alla luce solo dopo l'inaugurazione di Papa Leone.

Il contesto politico e le tensioni con Milei

La visita di Papa Leone si inserisce in un clima politico complesso e teso tra il governo argentino e la Chiesa Cattolica. Il Papa, settantauno anni e primo pontefice nato negli Stati Uniti, rimarrà in Argentina fino al prossimo mercoledì prima di trasferirsi in Perù. Questo viaggio è il primo di un Pontefice in Argentina dal 1987, quando Papa Giovanni Paolo II visitò il Paese. Gli analisti hanno notato che Papa Francesco temeva che un suo ritorno in Argentina potesse essere interpretato come un atto politicamente carico, rischiando di approfondire le divisioni già esistenti nel Paese. Papa Leone, invece, porta con sé un messaggio fortemente radicato nella dottrina sociale della Chiesa, creando un ponte con l'eredità sociale di Francesco pur mantenendo il proprio stile distinto.

Advertisement

Le tensioni attuali coinvolgono direttamente il Presidente argentino Javier Milei, il cui governo ha implementato misure di austerità rigorose. La Chiesa Cattolica ha segnalato con preoccupazione l'impatto negativo di queste misure di austerità sulle fasce più povere della popolazione. Il Presidente Milei ha difeso queste politiche come necessarie per controllare l'inflazione elevata del Paese. Julia Franco Núñez, una residente di 75 anni che accompagnava spesso Bergoglio nelle sue visite al quartiere 21-24, ha espresso la speranza che Papa Leone possa osservare con i propri occhi le condizioni di vita locali, offrendo una prospettiva diversa rispetto alla narrazione puramente economica del governo.

Il programma e l'impatto sociale della visita

Il programma ufficiale della visita di Papa Leone include incontri cruciali con le istituzioni e le comunità vulnerabili. Il Pontefice si incontrerà con il Presidente Javier Milei, visiterà un carcere e celebra Messe nelle città di Buenos Aires, Luján e nella provincia di Córdoba. Queste tappe sono state studiate per toccare direttamente il cuore delle questioni sociali e politiche del Paese. La presenza di Papa Leone è attesa con grande gioia dalle istituzioni religiose e caritative locali, che vedono nella sua visita un'opportunità di riconoscimento e sostegno morale.

Jorge Silanes, direttore religioso dell'istituto Pequeño Cottolengo Don Orione, ha dichiarato che la visita porta una grande gioia alla struttura che accoglie persone con disabilità. L'istituto ospiterà Papa Leone nella giornata di lunedì, sottolineando l'attenzione specifica del nuovo Pontefice verso le categorie più fragili. La visita si conferma come un evento di portata storica, non solo per la religione ma anche per la società argentina, che attende di vedere come Papa Leone navigherà le complessità del suo messaggio sociale in un contesto di divisioni politiche profonde.