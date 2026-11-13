Papa Leone visita la diocesi storica: parla di adenocarcinoma e missione evangelica

Papa Leone torna nella diocesi guidata dal 2015 al 2023, affrontando il tema dell'adenocarcinoma e definendo l'evangelizzazione come testimonianza di vita e carità.

Papa Leone ha fatto ritorno nella diocesi che ha guidato per otto anni, tra il 2015 e il 2023, in un'occasione segnata da forti emozione e da un diretto confronto con la sua battaglia contro l'adenocarcinoma. Il Pontefice si è rivolto a una folla commossa, interrompendo il silenzio sulla sua condizione di salute per ringraziare i fedeli del sostegno ricevuto.

La diagnosi di adenocarcinoma e il ringraziamento pubblico

Il Papa ha dichiarato esplicitamente: La mia malattia è un momento di prova che sto superando. Ha ringraziato il pubblico per il loro affetto, il loro sostegno e le loro preghiere, in particolare quelle richieste per la sua salute durante questo periodo difficile. Con l'aiuto di Dio, afferma di stare affrontando la malattia con forza.

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Vedendo i vostri volti, mi viene spontaneo rendere grazie al Signore, perché siete stati e siete una benedizione per la mia vita e per il mio ministero episcopale. Ha aggiunto di ricordare sempre i presenti nelle sue preghiere, chiedendo loro di continuare a pregare per lui, un messaggio interrotto più volte dagli applausi della folla presente.

Definizione di evangelizzazione come testimonianza di vita

Nell'omelia, il Pontefice ha delineato una visione dell'evangelizzazione basata sulla coerenza e sulla vicinanza, scartando approcci autoritari. Crescere nella consapevolezza che tutti i cristiani, ministri ordinati o fedeli laici, siamo discepoli missionari, a prescindere dal nostro ruolo nella Chiesa e dalla consapevolezza di fede che abbiamo, ha affermato Leone.

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Secondo Papa Leone, evangelizzare non è l'imposizione di dottrine, né il confidare in strutture efficienti, ma è dare testimonianza. L'evangelizzazione, in effetti, si incentra sulla testimonianza di vita e sulla vicinanza comunitaria, rifiutando i discorsi persuasivi della mera sapienza umana o pratiche di proselitismo.

Rispetto della coscienza e importanza della carità

Il messaggio papale ha posto l'accento sul valore assoluto della libertà individuale. Occorre un profondo rispetto per la coscienza e la libertà di ogni persona. Per un battezzato, ha sottolineato Papa Leone, l'amore verso il prossimo è il cuore del messaggio cristiano, elemento che non può essere separato dalla fede stessa.

La dimensione della carità è indispensabile per evangelizzare: la proclamazione della fede va unita alla carità e all'aiuto ai più bisognosi. Questa unione tra fede e azione concreta rappresenta il pilastro della missione della Chiesa nelle comunità locali e globali.

Sfide contemporanee e trasmissione della fede

Papa Leone ha analizzato la situazione attuale della trasmissione della fede in diverse aree del globo. In alcune regioni del mondo, tale trasmissione si è interrotta quasi completamente. Questa situazione esige da tutti noi il coraggio di affrontare nuove sfide complesse e articolate.

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Le principali minacce identificate dal Pontefice includono l'indifferenza religiosa, il materialismo o l'egoismo, che dettano le decisioni quotidiane. L'evangelizzazione deve oggi confrontarsi con le condizioni e le dinamiche mutevoli nella trasmissione della fede, adattandosi a un contesto culturale in rapido cambiamento.