Papa Leone visita Santa Cruz de Succhabamba nel suo ritorno storico in Perù

Papa Leone celebra la Messa a Santa Cruz de Succhabamba, visita emotiva del primo Papa peruviano nella regione delle Ande occidentali durante il suo tour sudamericano.

Papa Leone ha celebrato la Santa Messa sabato 14 novembre 2026 a Santa Cruz de Succhabamba, nel Perù, durante la sosta più emotiva del suo viaggio di dodici giorni in Sud America. Questa tappa rappresenta un ritorno simbolico e personale per il Pontefice nel territorio che conosce come suo secondo hogar, dove ha vissuto per circa vent'anni come missionario e ha ricoperto il ruolo di vescovo di Chiclayo dal 2015 al 2023.

Arrivo in elicottero e benvenuto della comunità locale

Il Papa è giunto nella piccola cittadina di meno di 6.000 abitanti, situata nelle Ande occidentali del Perù, effettuando un tragitto di 100 chilometri (62 miglia) verso est dalla costa del Pacifico. A differenza dei lunghi viaggi in auto che compiva frequentemente quando era a capo della diocesi di Chiclayo, situata a quattro ore di auto, questa volta Papa Leone ha scelto di volare in elicottero per raggiungere Santa Cruz de Succhabamba in modo più rapido e sicuro.

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La comunità locale ha accolto il Pontefice con grande entusiasmo, mentre una banda musicale cantava il suo benvenuto nel cuore della cittadina. Gli edifici del centro storico, costruiti in stile coloniale spagnolo, erano adornati da murales che raffiguravano Papa Leone durante il suo periodo di ministero pastorale. Questa rappresentazione artistica evidenzia il legame profondo che il Pontefice, originario di Chicago ma con doppia cittadinanza statunitense e peruviana, ha sviluppato con la regione nel corso dei decenni.

Emozioni e ricordi del precedente ministero pastorale

La presenza di Papa Leone ha suscitato un'ondata di emozione tra i fedeli che hanno assistito alla Celebrazione Eucaristica, presieduta in un campo vicino alla parrocchia locale. La folla, stimata dal Vaticano in circa 20.000 persone, era composta in gran parte da abitanti della zona che ricordano il Pontefice come "Padre Robert", nome con cui lo chiamavano quando era ancora Vescovo Robert Prevost.

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Tra i presenti vi era il Rev. Kevin Noriega, un sacerdote locale ordinato dallo stesso Papa nel 2018, quando questi era ancora Vescovo. Il Rev. Kevin Noriega ha raccontato di come Papa Leone, amante della guida autonoma, si recasse spesso nella comunità locale a bordo di un pickup, rimanendo con i residenti per diversi giorni per condividere la vita rurale e accompagnare spiritualmente la popolazione. Questa pratica di vicinanza diretta ha creato un patrimonio di ricordi condiviso con la gente del posto.

Le condizioni economiche della regione di Cajamarca, dove si trova Santa Cruz de Succhabamba, sono caratterizzate da significative sfide sociali, con fino al 40% della popolazione che vive in condizioni di povertà secondo i dati dell'ufficio statistico nazionale. Nonostante questa realtà difficile, la visita ha portato un messaggio di grande speranza e consolazione per i fedeli che attendevano da tempo di rivedere il loro vecchio pastore.

Insegnamento sulla speranza e prossimi impegni in Perù

Nell'omelia celebrata durante la Messa, Papa Leone ha ringraziato i presenti per aver affrontato il viaggio verso la località remota, incoraggiandoli a non perdere mai la speranza di fronte alle difficoltà della vita quotidiana. Il Pontefice ha sottolineato come il Signore sia consapevole dei sentieri percorsi dalla gente, delle loro sofferenze, delle preoccupazioni e delle sfide affrontate, offrendo se stesso come nutrimento spirituale quando le forze mancano.

Questo evento si inserisce nel contesto di un tour sudamericano che ha finora registrato affluenze record di circa 12 milioni di persone. La tappa peruviana rappresenta l'ultimo e più personale segmento del viaggio del Papa, che sottolinea la sua doppia identità culturale tra le origini americane e la passione per la terra che ha scelto come campo missionario. La sua presenza in Perù è vista come un momento di connessione profonda con le radici della sua vita pastorale.

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Dopo la solenne celebrazione a Santa Cruz de Succhabamba, Papa Leone farà ritorno a Chiclayo nel pomeriggio di sabato 14 novembre 2026. Successivamente, il 15 novembre, il Papa si recherà a Cusco, l'ex capitale dell'Impero Inca, e a Pucallpa, porta d'accesso alla giungla amazzonica, chiudendo la sua itineranza in Perù con tappe di grande rilevanza storica e culturale.