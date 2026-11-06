Papa Leone vota per corrispondenza alle elezioni di medio termine Usa

Papa Leone voterà per corrispondenza alle elezioni di medio termine Usa, prima volta per un leader cattolico. Il pontefice è in viaggio in Sudamerica.

Papa Leone ha annunciato venerdì 6 novembre 2026 di aver deciso di votare per corrispondenza alle elezioni di medio termine statunitensi, una scelta definita storica per un leader cattolico. La dichiarazione è stata resa a bordo dell'aereo papale, durante il volo da Roma verso l'Uruguay, dove il pontefice avvia un viaggio apostolico di 12 giorni in Sudamerica.

Secondo quanto riferito dal giornalista a bordo, Leo ha spiegato di essere orgoglioso di essere cittadino statunitense e di voler esercitare il proprio diritto e adempiere al dovere civico. Leo è nato a Chicago con il nome di Robert Prevost ed è il primo papa nato negli Stati Uniti.

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Voto per corrispondenza e precedente storico

Papa Leone è probabilmente il primo pontefice della storia a votare in un'elezione laica mentre ricopre il pontificato. I predecessori, compreso Papa Francesco, originario dell'Argentina e predecessore di Leo, si erano astenuti dal voto.

Le autorità locali della contea di Will, a sud di Chicago, avevano confermato la settimana precedente che Leo aveva richiesto una scheda elettorale per corrispondenza per le elezioni di medio termine. La conferma locale ha reso concreta una decisione che il pontefice aveva espresso durante il volo.

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Posizione del Vaticano e risposte politiche

Il Vaticano sostiene che il Papa riconosce ai cittadini il diritto e il dovere di partecipare ai processi democratici. La presa di posizione è stata diffusa il 30 ottobre, pochi giorni prima della conferma della richiesta di voto per corrispondenza.

Interrogato da un giornalista sui risultati elettorali in Texas, dove i democratici hanno conquistato la carica di governatore e un seggio al Senato degli Stati Uniti, Leo ha dichiarato di non avere commenti. Il Papa, guida della Chiesa cattolica che conta 1,4 miliardi di fedeli nel mondo, di norma evita dichiarazioni apertamente politiche.

Leo, tuttavia, aveva già suscitato l'ira del presidente Donald Trump dopo aver criticato aspramente la guerra in Iran. Il pontefice ha quindi scelto di partecipare al voto mantenendo, nelle parole riportate, il riserbo sui risultati delle elezioni.

Viaggio in Sudamerica e prossime tappe

Il primo viaggio apostolico di Papa Leone toccherà Uruguay, Argentina e Perù nell'arco di 12 giorni. La partenza è avvenuta dall'aeroporto di Fiumicino, vicino a Roma, dove il pontefice è stato fotografato mentre saliva a bordo dell'aereo papale.

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Per i cattolici statunitensi, la scelta del Papa rappresenta un passaggio inedito che lega la vita religiosa alla partecipazione civica nel Paese d'origine del pontefice. Le elezioni di medio termine si svolgono in un clima di forte affermazione dei democratici in diversi Stati, come mostra il caso del Texas.