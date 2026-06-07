Papa Leone XIV a Madrid: manifesto sociale contro la fede comoda, in mezzo a un milione e 200 mila fedeli

Il Papa Leone XIV, davanti a 1,2 milioni di fedeli a Madrid, ha lanciato un forte appello contro una fede egoista e privata, ribadendo che Gesù si identifica con i poveri e gli scartati. Durante la seconda giornata della sua visita, il Pontefice ha percorso le strade in auto scoperta, fermandosi spesso per benedire i bambini e salutare la folla, tra bandierine vaticane e spagnole e cori di sostegno. Il rito del Corpus Domini, con la processione dell'ostensorio, è stato l'occasione per sottolineare il legame tra la presenza di Cristo e gli ultimi, chiamando i fedeli a una conversione che si traduca in impegno sociale. L'evento ha visto una partecipazione massiccia e calorosa, confermando il profondo legame tra il Papa e i cattolici spagnoli.

Il Papa Leone XIV, di fronte a una folla di 1 milione e 200 mila fedeli, ha consegnato alla Spagna il suo manifesto sociale. Ha affermato: No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo.

Gesù è con i poveri, i malati, i soli, gli scartati. Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, quanto di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo.

Il Cristo che passa per le strade nell'ostensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Durante la seconda giornata a Madrid, si è verificato un nuovo bagno di folla tra le strade della città percorse in auto scoperta. La Papamobile si è fermata più volte per consentire al Papa di estendere il suo saluto a quante più persone possibili e benedire i bambini più piccoli che gli sono stati avvicinati.

Ovunque sventolavano bandierine gialle e bianche, i colori del Vaticano e della Spagna, e si distinguevano cori come "Leon, amigo, Espana esta con tigo!

". Il rito del Corpus Domini consiste nella processione di un'ostia consacrata, racchiusa in un ostensorio sotto un baldacchino ed esposta alla pubblica adorazione. L'evento è stato caratterizzato da una forte partecipazione popolare e da un chiaro messaggio di apertura verso i più bisognosi, in linea con la tradizione della Chiesa cattolica.

Il Papa ha sottolineato l'importanza di una fede attiva e non chiusa in se stessi, ricordando che la presenza di Cristo si manifesta concretamente nei volti dei poveri e degli emarginati. La celebrazione ha visto una massiccia affluenza di fedeli, dimostrando il forte legame tra il Pontefice e i fedeli spagnoli. La scelta di percorrere le strade in auto scoperta ha permesso a Leone XIV di avvicinarsi direttamente alla gente, ricevendo un caloroso benvenuto.

I colori del Vaticano e della Spagna hanno creato un'atmosfera di festa e di unità. Il messaggio centrale è stato la chiamata a una conversione che passi attraverso l'amore concreto per i più deboli, senza limitarsi a pratiche religiose formali. La descrizione dell'evento non si limita alla sola processione, ma evidenzia il significato teologico e sociale dell'ostensorio, simbolo della presenza reale di Cristo che si fa vicino a tutti, soprattutto agli ultimi.

Il Papa ha voluto ribadire che la fede non può essere un fatto privato o confortevole, ma deve trasformarsi in impegno solidale. Questo approccio richiama la dottrina sociale della Chiesa, che da sempre pone al centro la preferenza per i poveri. La partecipazione di una folla così numerosa conferma l'attrazione esercitata dal messaggio papale anche in un contesto secolarizzato. La spontaneità dei cori e delle manifestazioni di affetto mostra la gioia dei fedeli nell'accogliere il Successore di Pietro.

L'immagine del Pontefice che benedice i bambini è un segno di tenerezza e di attenzione alle nuove generazioni. In sintesi, l'evento ha rappresentato un potente richiamo alla conversione interiore e all'azione concreta, in perfetta continuità con le precedenti visite papali in Spagna.





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