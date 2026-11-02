Papa Leone XIV al Verano: la preghiera per le vittime della guerra

Papa Leone XIV celebra la messa al cimitero del Verano il 2 novembre. Il pontefice chiede che le lacrime delle madri e dei bambini tocchino le coscienze di chi ha potere di fermare i conflitti armati.

Papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa per i defunti nel cimitero monumentale del Verano a Roma nella giornata del 2 novembre. L'evento ha riunito una vasta folla di fedeli accorsa per partecipare alla celebrazione iniziata alle ore 16.00, segnando una giornata di memoria e preghiera dedicata a chi ha lasciato questa vita.

Le parole del pontefice ai fedeli presenti

Il capo della Chiesa Cattolica si è rivolto alla moltitudine presente con un messaggio incentrato sull'affetto e sulla ricerca della pace. Ha invitato tutti i presenti, provenienti da ogni angolo del mondo e appartenenti a diverse fasce d'età, a mantenere viva la memoria delle persone care scomparse da poco tempo. La sua preghiera ha assunto toni particolarmente intensi quando ha indirizzato un appello specifico riguardo alla sofferenza causata dai conflitti armati.

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"Nella visita al campo santo, sede dei nostri fratelli e sorelle defunti, rinnoviamo la nostra fede in Gesù", ha affermato Leone XIV durante l'omelia. Ha aggiunto con profonda emozione che in quel momento speciale si intende pregare in particolare per coloro ai quali la violenza assurda della guerra ha strappato i propri cari. Ha esortato perché le lacrime di molte madri, di tanti bambini e di numerosi anziani possano toccare le coscienze di chi detiene il potere decisionale e può fare silenzio sulle armi.

Riferimenti biblici e spirituali

Il pontefice ha richiamato all'attenzione dei fedeli le Beatitudini riportate nel Vangelo di Matteo, evidenziando in modo specifico quella che tocca il cuore della situazione attuale: "Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati". Tale citazione ha sottolineato la promessa di conforto divino per chi affronta il dolore più profondo.

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Successivamente, Leone XIV ha fatto riferimento a "sora nostra morte corporale" nel cantico delle creature di San Francesco. Questo legame spirituale ha fornito una cornice di serenità e accettazione alla cerimonia, offrendo conforto a chi sta attraversando momenti di lutto e disperazione per le perdite subite in contesti di violenza.

Un invito universale al disarmo

La presenza di numerosi fedeli provenienti da tutto il mondo ha evidenziato la portata universale del messaggio lanciato dal papa. La richiesta di fermare le armi non è limitata a una singola regione, ma si rivolge a tutte le coscienze che possono influenzare le dinamiche dei conflitti internazionali. Il gesto simbolico del verone come luogo di incontro tra i vivi e i morti ha rafforzato la consapevolezza della fragilità della vita.

La celebrazione ha concluso il rito annuale di commemorazione con una forte carica etica, sottolineando come il dolore delle famiglie possa diventare un motore per cambiare la realtà politica e militare. L'invito a non restare indifferenti dinanzi alla sofferenza dei più vulnerabili, come bambini e anziani, rappresenta il nucleo centrale dell'indirizzo spirituale di questo pontificato.