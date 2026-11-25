Nell'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone XIV avverte sui rischi delle guerre ibride e critica la Cop31, chiusa senza impegni climatici chiari.

Durante l'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha messo in guardia dalle guerre ibride e dall'automazione dei conflitti, esprimendo al tempo stesso amarezza per l'esito della Cop31. Il Pontefice ha parlato davanti a una piazza gremita fino a metà dell'emiciclo, nonostante il cielo carico di nuvole e il maltempo che ha accompagnato la mattinata.

Prima di iniziare la catechesi, Papa Leone XIV ha compiuto un lungo giro in papamobile per salutare i fedeli. Nella stessa piazza sono già in corso i lavori: è stato innalzato il grande abete natalizio e il presepe verrà inaugurato qualche giorno prima dell'Immacolata. Il discorso ha toccato due temi centrali, la pace e l'emergenza climatica.

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Papa Leone XIV denuncia le guerre ibride e l'automazione dei conflitti

Papa Leone XIV sostiene che la rivoluzione digitale stia cambiando il modo stesso in cui si combattono le guerre. Accanto alla guerra visibile, ha spiegato, si affermano forme ibride come gli attacchi cibernetici, la manipolazione dell'informazione, le campagne di influenza e l'automazione di decisioni strategiche.

Citando la sua enciclica Magnifica Humanitas, il Pontefice ha osservato che ciò che nasce per difendere può essere rapidamente convertito all'offesa. Il confine tra protezione e aggressione, secondo il Papa, tende così a sfumare, rendendo più difficile riconoscere le responsabilità.

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Papa Leone XIV ha inoltre sottolineato che i conflitti appaiono oggi sempre più disumani e devastanti. Secondo le sue parole, essi aumentano l'odio e le ingiustizie tra i popoli e deturpano il creato e la sua bellezza.

La Cop31 chiusa senza impegni chiari: l'amarezza del Pontefice

Papa Leone XIV ha espresso delusione per la Cop31, appena conclusa in Turchia senza impegni chiari da parte della comunità internazionale. Il Pontefice ha definito preoccupante la chiusura del vertice senza decisioni concrete per affrontare la crisi climatica con serietà.

Il Papa ha collegato l'esito negoziale alla crescente frequenza dei fenomeni ambientali estremi. Ha ricordato che la crisi climatica incide sulla vita di milioni di persone, colpisce intere comunità e compromette le prospettive delle generazioni future.

Sul fronte ambientale, Papa Leone XIV ha ripreso uno dei temi cari al predecessore Francesco, confermando la centralità della questione ecologica nel suo pontificato. Durante il recente viaggio in Perù, nella tappa di Pucallpa alle porte della foresta amazzonica, aveva già rilanciato il messaggio della Laudato si'.

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Responsabilità condivisa e cura del creato: l'appello del Papa

Papa Leone XIV chiede una responsabilità condivisa tra le nazioni, con nuove forme di solidarietà e cambiamenti di fondo nei comportamenti. Per il Pontefice, intervenire soltanto sulle conseguenze dei disastri ambientali non basta più.

Il Papa ritiene necessario ripensare alla radice i modelli di sviluppo e gli assetti della governance internazionale. Ha indicato come orizzonte i sistemi socio-economici e il governo delle società, chiamati a cambiare.

Infine, Papa Leone XIV ha rivolto un appello alla comunità internazionale e ai singoli cittadini per un rinnovato impegno a promuovere una cultura della cura del creato. Al centro devono stare la dignità donata da Dio a ogni essere umano, il bene comune e la solidarietà verso i più poveri e le generazioni future.