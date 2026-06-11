Papa Leone XIV benedice la Torre di Gesù della Sagrada Familia

Il Pontefice ha benedetto la Torre di Gesù della Sagrada Familia durante una cerimonia in piazza antistante la basilica di Barcellona.

Sagrada Familia , la benedizione del Papa e uno spettacolo maestoso per la Torre di Gesù Papa Leone XIV ha benedetto questa sera la torre più alta della Sagrada Familia , durante una bellissima cerimonia conclusasi con uno spettacolare gioco di luci e suoni nella piazza antistante la celebre basilica di Barcellona, dove in precedenza aveva celebrato la Messa.

Il Pontefice ha celebrato una funzione di circa 90 minuti, accompagnato da un coro di 500 adulti e 100 bambini, alla presenza del Re Felipe VI di Spagna, della Regina Letizia e del Primo Ministro Pedro Sánchez. Durante l'omelia, pronunciata nella basilica, dove le vetrate colorate brillavano di colori vivaci tra le colonne, Leone XIV ha affrontato il tema dell'attualità, affermando che è impossibile 'credere in Gesù e promuovere la guerra'.

Al termine della funzione, celebrata in spagnolo, catalano e latino, il Santo Padre ha benedetto la Torre di Gesù all'esterno dell'edificio dando il via alla celebrazione con cori, musica, droni e fuochi d'artifici





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