Papa Leone XIV celebra il primo anno di pontificato a Pompei: pace, dialogo e centralità di Cristo

Papa Leone XIV ha celebrato il primo anno del suo pontificato a Pompei, ribadendo i temi centrali del suo magistero: pace, dialogo e centralità di Cristo. Il viaggio, carico di significato simbolico, ha ricordato l’elezione del Pontefice un anno prima, durante la tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei. Il pontificato di Leone XIV si caratterizza per un forte impegno verso la riconciliazione e la ricostruzione sociale, come dimostrato dai suoi viaggi in Turchia, Libano, Monaco e Africa. Il Papa ha sottolineato l’importanza della pace come metodo ecclesiale e politico, e ha ribadito la necessità di un ritorno radicale alla centralità del Vangelo.

Papa Leone XIV celebra il suo primo anno di pontificato nel giorno della Supplica alla Madonna di Pompei, una delle devozioni popolari più radicate del cattolicesimo italiano.

La preghiera, composta nel 1883 da Bartolo Longo, viene recitata solennemente due volte l’anno: l’8 maggio e la prima domenica di ottobre, sempre a mezzogiorno in punto dal Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

«Affidiamo, per le mani di Maria, l’umanità intera, sicuri che, con l’aiuto della sua grazia, niente potrà fermarci nel compiere il bene e la speranza in un futuro di pace, qui e ovunque, avrà il suo compimento» ha detto Leone XIV che - non appena arrivato a Pompei - ha voluto andare a visitare il centro della carità sorto a ridosso della basilica. Per Robert Prevost, però, il pellegrinaggio campano non rappresenta soltanto un appuntamento liturgico.

Ha anche un forte valore personale e simbolico. Proprio un anno fa, mentre a Pompei si svolgeva la tradizionale Supplica, nel Palazzo apostolico i cardinali riuniti in conclave raggiungevano l’accordo sul successore di Papa Francesco. Fu una convergenza rapidissima — oltre 110 voti su 134, secondo indiscrezioni — maturata nel corso della giornata che avrebbe portato, poco dopo le 18, alla fumata bianca sulla Cappella Sistina.

Quella stessa mattina, da Pompei, il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, aveva quasi anticipato l’esito del conclave, lasciando intendere che entro sera sarebbe arrivata l’elezione del nuovo Papa «sotto lo sguardo della Madonna di Pompei». Da allora il pontificato di Leone XIV si è sviluppato attorno a pochi assi molto chiari.

Alla prima apparizione dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, visibilmente commosso, pronunciò una sola parola destinata a diventare il filo conduttore del suo magistero: «Pace». Una pace «disarmata e disarmante», evocata più volte nei mesi successivi come metodo ecclesiale e politico insieme: composizione dei conflitti, dialogo, unità nella diversità, sia dentro la Chiesa sia nello scenario internazionale. Il secondo grande pilastro del suo pontificato è il ritorno radicale alla centralità di Cristo.

«Scomparire perché resti Cristo», ha ripetuto più volte, delineando un’idea di autorità ecclesiale meno centrata sulla figura del Papa e più sull’annuncio evangelico. Speranza, unità e pace hanno accompagnato anche il suo primo viaggio apostolico, tra Turchia e Libano, dal 27 novembre al 2 dicembre 2025. Tappa centrale fu İznik, nell’anniversario dei 1700 anni del Concilio di Nicea: un viaggio preparato da Francesco ma pienamente assunto da Leone XIV come prosecuzione ideale del pontificato precedente.

Più personale, invece, la scelta dei viaggi successivi. Prima Monaco, simbolo della ricchezza globale e della finanza internazionale; poi l’Africa, con le tappe in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Un itinerario che ha segnato uno dei momenti più forti del primo anno di pontificato. In Africa, Leone XIV ha insistito sul tema della riconciliazione e della ricostruzione sociale: «Oggi e non domani è il momento di ricomporre il mosaico dell’unità».

E ha definito il continente «una riserva di gioia e di speranza», attribuendo a queste virtù anche un significato politico, perché «i giovani e i poveri continuano ancora a sognare». L’arrivo a Pompei ha avuto il tono delle grandi occasioni.

Dopo l’atterraggio nell’area meeting del santuario, il Papa è stato accolto dall’arcivescovo prelato Tommaso Caputo, insieme alle autorità civili: il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la sindaca di Pompei Andreina Esposito. Nel pomeriggio Leone XIV proseguirà verso Napoli, dove incontrerà clero e religiosi nel Duomo di San Gennaro e poi la cittadinanza in piazza del Plebiscito.

Il 23 maggio sarà invece ad Acerra, per rilanciare l’impegno della Chiesa e delle istituzioni nella Terra dei Fuochi, uno dei luoghi simbolo della crisi ambientale e sanitaria del Mezzogiorno. A un anno dall’elezione, il pontificato di Leone XIV appare già delineato nelle sue coordinate essenziali: pace, ricomposizione, dialogo, centralità del Vangelo. Un profilo che, pur nella continuità con Francesco, cerca un proprio equilibrio tra diplomazia, dimensione spirituale e presenza nei grandi conflitti del mondo contemporaneo





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