Papa Leone XIV condanna il machismo: il dibattito sulle donne nella Chiesa

Leone XIV a Lima accusa la mentalità maschilista. Il cardinale Melloni critica le nomine femminili: non risolvono il nodo del potere vescovile.

Il Papa Leone XIV si è espresso con forte determinazione il 12 novembre nella Plaza Mayor di Lima, in Perù, luogo dove ha svolto il suo ministero come missionario e vescovo. Di fronte a una folla numerosissima, il Pontefice ha denunciato senza mezzi termini la persistenza di una mentalità machista all'interno della società e dell'istituzione ecclesiastica. Questa cultura è identificata come la radice di problemi gravi come l'assenza paterna nella vita familiare, gli abusi sessuali e la violenza di genere. Leone XIV ha ribadito con fermezza che il cristianesimo garantisce agli uomini e alle donne piena pari dignità e responsabilità condivisa.

La riforma dei dicasteri e le donne

Le parole del Papa arrivano in un momento in cui aumenta la presenza di religiose e laiche nei ruoli di vertice del Vaticano. Con Papa Francesco, Suor Simona Brambilla è diventata la prima donna a guidare un dicastero, ovvero uno dei ministeri della Santa Sede, occupandosi di ordini e congregazioni religiose. Suor Raffaella Petrini è stata la prima a dirigere il Governatorato, l'ente che amministra lo Stato Vaticano. Successivamente, la Comunicazione è stata affidata a Maria Montserrat Alvarado, prima laica a capo di un dicastero, e Suor Alessandra Smerilli ha ricevuto il dicastero per migranti e ambiente.

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Questi incarichi con responsabilità effettive sono resi possibili dalla riforma della Curia del 2022. La modifica normativa ha aperto la guida dei dicasteri a qualsiasi fedele, anche non ordinato. Da gennaio 2027, Suor Mary Teresa Barron guiderà le Pontificie Opere Missionarie. Tuttavia, resta da capire quanto queste nomine incidano realmente sugli equilibri di potere in una Chiesa che continua a riservare agli uomini la possibilità di diventare diaconi, sacerdoti e vescovi.

Il maschilismo come incubatore di abusi

Alberto Melloni, storico del cristianesimo, analizza la denuncia del Papa come una questione profonda che riguarda la cultura stessa dell'istituzione. Nello scandalo degli abusi sessuali sui minori, la responsabilità della Chiesa non riguarda solo la vigilanza sui sacerdoti e la punizione dei colpevoli. Secondo Melloni, la vera colpa è aver sottovalutato per lunghissimo tempo quella cultura maschilista che è l'incubatore dei delitti, sia di chierici che di non chierici.

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Gli abusi sono definiti un crimine trasversale: li commettono preti e sposati. Non dipendono dal celibato, ma da una mentalità distorta. Il fatto che il Papa lo abbia detto chiaramente è considerato molto importante. Il punto cruciale, secondo lo storico, è formare uomini che non abbiano bisogno di ricorrere al potere, all'autorità o alla violenza per affermare se stessi.

Limiti del potere ecclesiastico

Per Alberto Melloni, la Curia romana è la burocrazia del Papa. Le nomine femminili, pur importanti, non affrontano il problema dei problemi: il ruolo femminile nella formazione e nella vita della comunità cristiana. Non si può continuare a dire che le donne sono importantissime purché facciano le donne, cioè purché non esercitino funzioni legate al ministero. Affidare a una donna la guida della Comunicazione o del Governatorato è un passo significativo, ma incide poco sul cuore del potere ecclesiastico: l'autorità esercitata nei confronti dei vescovi.

Qualche apertura c'è stata. Dal 2022 alcune donne siedono nel Dicastero per i Vescovi, che esamina le candidature. Nel febbraio 2026 Leone XIV ha nominato anche Suor Simona Brambilla. Possono quindi contribuire alla scelta dei futuri vescovi, anche se la decisione finale spetta al Papa. Tuttavia, Brambilla e Suor Alessandra Smerilli dirigono due dicasteri con un cardinale presente come pro-prefetto. Una soluzione che Melloni giudica un po' confusa, per non dire pasticciata.

Il futuro del ministero femminile

Prevost vorrebbe spingersi oltre, ma è frenato dalle resistenze interne? Lo storico respinge l'ipotesi. Il Papa fa quello che vuole, non è suscettibile di impedimenti. Il Codice di diritto canonico gli attribuisce una potestà suprema, piena, immediata e universale. I contrasti interni sono normali in una monarchia assoluta. La contraddizione è più profonda. Il cristianesimo è una religione a trasmissione femminile. Sono madri, zie e nonne a tramandare la fede.

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Lo stesso Leone XIV lo ha ricordato a Lima. Eppure, la Chiesa non ne trae ancora tutte le conseguenze istituzionali. Nel Nuovo Testamento, san Paolo parla di Febe, definita della comunità cristiana di Cencre. Il diaconato dei tempi di Paolo non è quello di oggi. Neanche vescovi e sacerdoti avevano allora le funzioni attuali. Prima o poi bisognerà affrontare la possibilità che anche le battezzate siano chiamate da Dio a esercitare un ministero. Dal 2021 le donne possono essere istituite in modo stabile lettrici, accolite e catechiste. Prima potevano leggere durante la Messa o servire all'altare solo con un incarico temporaneo. Sono ministeri laicali che non passano per l'ordinazione. Il sacramento dell'Ordine, con i suoi tre gradi, resta riservato agli uomini.