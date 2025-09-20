Papa Leone XIV e il Giubileo della Giustizia: Un appello per un diritto più umano e la difesa dei più deboli

Il Papa, nel corso del Giubileo dedicato al mondo della giustizia, ha esortato giudici e operatori del diritto a interpretare la legge con spirito umano, sottolineando l'importanza della riparazione del male e denunciando le ingiustizie nel mondo. Un evento che ha visto la partecipazione di delegazioni internazionali e che ha reso omaggio alla figura del giudice Rosario Livatino, esempio di fede e giustizia.

La giustizia, pilastro fondamentale per la tutela della dignità umana, è stata al centro del messaggio rivolto da Papa Leone XIV al mondo della giustizia in occasione del suo Giubileo. Un evento straordinario che ha sottolineato l'importanza di coniugare l'esercizio della giustizia con la speranza, la misericordia e la fede, richiamando i principi evangelici come guida per l'operato di giudici, magistrati, avvocati e operatori del diritto provenienti da ogni angolo del mondo. Circa 15.

000 i partecipanti all'evento, provenienti da quasi cento paesi, tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Francia e Stati Uniti, a testimonianza dell'universalità dei valori di giustizia e diritto. L'incontro a Piazza San Pietro ha rappresentato il momento culminante della giornata, con la presenza del Ministro della Giustizia italiano, Carlo Nordio, e del Sottosegretario Andrea Delmastro, oltre al giudice della Corte Suprema statunitense Samuel Anthony Alito.\Il Pontefice, nel suo discorso, ha esortato i professionisti del settore a interpretare la legge con un approccio profondamente umano, assicurando a tutti la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di vedere i propri diritti, inerenti alla dignità, garantiti da un sistema di valori condivisi. Ha inoltre sottolineato l'importanza di considerare non solo la sanzione del male, ma anche la sua riparazione, un aspetto cruciale per la costruzione di una società più giusta ed equa. Papa Leone XIV ha poi espresso la sua preoccupazione per la situazione internazionale, evidenziando come, in molte regioni del mondo, le regole di convivenza siano state calpestate, con conseguenti sofferenze e ingiustizie. Ha ricordato come molti paesi e popoli siano affamati e assetati di giustizia, a causa di condizioni di vita inique e disumane, rendendo il bisogno di un intervento urgente e necessario.\La figura del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia esattamente 35 anni fa e beatificato dalla Chiesa, ha assunto un ruolo centrale in questa giornata. Monsignor Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha evidenziato come, per Livatino, fede e diritto fossero realtà interdipendenti, che a volte si confrontavano in modo armonioso, altre volte in modo lacerante, ma sempre vitali e indispensabili. La sua vita e il suo operato rappresentano un esempio tangibile di come la giustizia possa essere difesa e perseguita con coraggio e integrità, anche di fronte alle avversità. In segno di riconoscimento e gratitudine, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), che hanno partecipato al Giubileo della Giustizia, hanno donato al Papa un fazzoletto realizzato dai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, con i loghi del Giubileo e dell'ANM, un gesto simbolico di speranza e di collaborazione per la costruzione di un futuro più giusto e solidale. Il Giubileo della Giustizia rappresenta un momento di riflessione e di rinnovato impegno per tutti coloro che operano nel mondo del diritto, affinché la giustizia, la speranza e la misericordia possano essere sempre al centro delle loro azioni e dei loro ideali





