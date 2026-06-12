Papa Leone XIV e re Felipe VI costretti a lasciare l'aereo a causa di un incidente all'aeroporto di Tenerife

Il Papa Leone XIV e il re di Spagna Felipe VI sono stati costretti a lasciare l'aereo dal quale il Papa avrebbe dovuto partire a causa di un incidente all'aeroporto di Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, secondo quanto riportato dai media locali. L'incidente è avvenuto al termine di un viaggio apostolico di sette giorni in Spagna, durante il quale il Papa ha visitato Madrid, Barcellona e le Isole Canarie, dove ha incontrato migranti e organizzazioni umanitarie.

Il Papa Leone XIV e il re di Spagna Felipe VI sono stati costretti a lasciare l'aereo dal quale il Papa avrebbe dovuto partire a causa di un incidente all'aeroporto di Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, secondo quanto riportato dai media locali.

L'incidente è avvenuto al termine di un viaggio apostolico di sette giorni in Spagna, durante il quale il Papa ha visitato Madrid, Barcellona e le Isole Canarie, dove ha incontrato migranti e organizzazioni umanitarie. Il Papa aveva già bordo dell'aereo operato dalla compagnia Iberia, dopo essere stato salutato dal re Felipe e da altre personalità spagnole, quando il capitano ha annunciato un problema di manutenzione. Il Papa è stato quindi scortato fuori dall'aereo dal re e riportato in aeroporto.

Gli specialisti della manutenzione stanno verificando il problema tecnico, senza fornire ulteriori dettagli. In un secondo annuncio, dopo che il Papa aveva lasciato l'aereo, il capitano ha detto che probabilmente il motore non era riuscito ad avviarsi a causa del vento. Ha aggiunto che l'aereo sarebbe stato trainato in modo da trovarsi di fronte al vento e che avrebbero provato a riavviare il motore





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