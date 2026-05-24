Papa Leone XIV fa il segno 'six-seven', meme virale tra i più giovani

Una storia di come un gesto apparentemente innocuo sia stato trasformato in un caso mediatico mondiale, alimentata dalla sua dinamica di inclusione ed esclusione e dai suoi diversi significati.

Papa Leone XIV fa il gesto 'six-seven': il meme virale della Gen Alpha che sta invadendo social e Vatican o è stato ripreso in un video pubblicato su TikTok dal parroco genovese don Roberto Fiscer mentre eseguiva il gesto del 'six-seven' (6-7), simbolo divenuto virale tra i più giovani sulle piattaforme digitali.

La scena, nata come momento di leggerezza, si è in breve tempo trasformata in un caso mediatico mondiale grazie alla rapidissima diffusione sui social. Tuttavia, qual è il vero significato del 'six-seven' e perché si è diffuso così tanto? Il tormentone ha preso piede nel corso dell'ultimo anno su TikTok e Instagram, trovando le sue radici nel brano Doot Doot del rapper statunitense Skrilla.

Da quell'humus la cifra 6-7 si è tramutata in codice culturale per la Generazione Alpha: un segnale d'appartenenza, declinato tramite video, remix, contenuti e trend virali. Per chi appartiene alla Gen Alpha, il 'six-seven' non indica solo un riferimento musicale, ma rappresenta un vero e proprio passaporto per essere riconosciuti membri attivi della comunità digitale





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