Papa Leone XIV in Spagna: visita storica tra immigrazione, politica e fede

Il Pontefice americano visita la Spagna dal 6 al 12 giugno 2026 per inaugurare una torre della Sagrada Familia, parlare al Parlamento e incontrare migranti alle Canarie. La visita avviene in contrasto con le politiche anti-immigrazione e in un momento di tensione politica interna spagnola.

Papa Leone XIV intraprende una storica visita in Spagna , la prima in un paese dell'Unione Europea al di fuori dell'Italia per un Pontefice americano. Il viaggio, della durata di una settimana dal 6 al 12 giugno 2026, tocca diverse tappe significative: Madrid, Barcellona, il Monastero di Montserrat e le Isole Canarie .

L'evento centrale è l'inaugurazione di una nuova torre nella Basilica della Sagrada Familia a Barcellona, un'opera fantastica di Antoni Gaudì ancora in fase di completamento. Il programma, denso di impegni, prevede oltre venti discorsi, tra i quali un storico intervento al Parlamento spagnolo, una prima assoluta per un Papa. La visita si svolge in un contesto politico e sociale complesso, caratterizzato da forti divisioni e dalle drammatiche vicende dell'immigrazione nel Mediterraneo e nell'Atlantico.

La scelta della Spagna, governata dal socialista Pedro Sánchez, non è casuale: il paese ha recentemente approvato una vasta regolarizzazione per circa 500.000 immigrati, in netto contrasto con le politiche restrittive, in particulier quella statunitense, criticate apertamente da Papa Leone. L'accento sarà posto proprio sulla situazione dei migranti, con un incontro specifico a Tenerife, nelle Isole Canarie, dove il Papa incontrerà coloro che hanno affrontato viaggi pericolosi, spesso su gommoni, per raggiungere l'Europa.

Le acque intorno all'arcipelago sono una tomba per migliaia di persone: nel 2025, oltre 3.000 sono morte nel tentativo di arrivare alle Canarie, secondo l'ONG Caminando Fronteras. Il Vaticano ha sottolineato che la questione migratoria è profondamente cara al cuore del Pontefice, il quale, durante gli incontri, molto probabilmenteuserà il francese per comunicare direttamente con i migranti provenienti dall'Africa francofona.

Il tono dei suoi interventi, come anticipato dal direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni, sarà forte e diretto, condannando le guerre in corso e invitando a un dialogo per superare le crescenti polarizzazioni politiche e sociali a livello globale. La visita inizia con l'atterraggio a Madrid, dove Leone XIV sarà accolto dal Re Felipe e dalla Regina Letizia al Palazzo Reale. Incontrerà poi la comunità diplomatica e i leader civili.

Nella stessa giornata, avrà due appuntamenti molto simbolici: un incontro con i giovani nella piazza dello Stadio Santiago Bernabéu, tempio del calcio mondiale con il Real Madrid, e la visita a una Caritas per senzatetto. Il viaggio riflette anche l'eccezionalità del Pontificato di Leone XIV, essendo il primo Papa nato negli Stati Uniti, dopo una lunga carriera come missionario e vescovo in Perù.

La sua conoscenza dello spagnolo, acquisita durante il suo servizio in America Latina, gli permetterà di tenere la maggior parte dei discorsi nella lingua locale, creando un collegamento immediato con il popolo spagnolo. Parallelamente alla visita religiosa, lo scenario politico interno spagnolo è turbolento: il premier Sánchez, pur ricevendo plausi all'estero per la sua posizione critica verso le politiche anti-immigrazione di Trump, deve affrontare forti pressioni interne a causa di presunti scandali di corruzione che coinvolgono il suo partito.

La visita del Papa, con il suo messaggio di accoglienza e solidarietà, potrebbe assumere anche una valenza politica indiretta, celebrata come un'alternativa morale al propagating nazionalismo e alle chiusure. La sicurezza sarà massima, come dimostrato dall'immagine di un enorme striscione con l'effigie del Papa a Madrid, mentre la polizia sta preparando le operazioni per la sua protezione in mezzo alle folle attese.

La copertura mediatica sarà globale, data la rilevanza del primo Pontefice americano che sceglie la Spagna come meta del suo primo viaggio in un paese UE extra-italico, portando un messaggio di speranza in un'Europa divisa e di fronte a sfide epocali





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