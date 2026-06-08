Papa Leone XIV inaugura la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia a cento anni dalla morte di Gaudí

In occasione del centenario della morte di Antoni Gaudí, Papa Leone XIV visiterà Barcellona per benedire la torre più alta della Sagrada Familia, simbolo della riconciliazione tra l'opera dell'architetto e la Chiesa cattolica, e per honorsne la figura in vista della beatificazione.

La Sagrada Familia , la basilica progettata dall'architetto catalano Antoni Gaudí , è la chiesa più alta del mondo, con i suoi 172,5 metri sopra il livello stradale.

Questa settimana, a cento anni esatti dalla morte di Gaudí, avvenuta nel 1926 dopo essere stato investito da un tram a Barcellona, Papa Leone XIV visiterà la città e la sua creazione più famosa, la Sagrada Familia, per inaugurare la Torre di Gesù Cristo, che porta l'edificio a tale altezza straordinaria. La storia di Gaudí è segnata da un iniziale incomprensione e da un successivo, globale riconoscimento.

Quando morì, fu scambiato per un vagabondo e non ricevette cure immediate; allo stesso tempo, le sue audaci creazioni, oggi celebrate, furono spesso oggetto di critiche e derisioni sulla stampa locale. Oggi, il suo patrimonio architettonico è un motore economico e culturale per Barcellana, con sette delle sue opere dichiarate patrimonio dell'UNESCO e milioni di visitatori ogni anno.

La visita pontificia, la terza nella storia, giunge dopo che il Vaticano ha dato un importante via libera al processo di beatificazione dell'architetto, segnalando un mutato atteggiamento della Chiesa che ora celebra non solo l'opera ma la persona di Gaudí, uomo di profonda fede. Il finanziamento della costruzione, ancora in corso e prevista per il 2035, proviene in larga misura dai biglietti d'ingresso, come dimostrano i 4,9 milioni di visitatori registrati lo scorso anno.

L'eco della sua fama raggiunge ogni angolo del globo, attirando turisti che considerano le sue costruzioni, come Casa Milà, delle tappe obbligate e le descrivono come "magiche", capaci di catturare l'attenzione istantaneamente. Nonostante il successo attuale, gli esperti sottolineano che Gaudí, figura romantica e bohémien dedita completamente alla sua missione, sarebbe probabilmente sorpreso dall'enorme popolarità di cui gode oggi, un riconoscimento che va ben oltre i confini dell'architettura per abbracciare la sfera spirituale e culturale





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