Papa Leone XIV incontra Bad Bunny durante il suo viaggio apostolico in Spagna

Il Pontefice ha incontrato il cantante portoricano in un breve incontro privato allo stadio Bernabeu di Madrid. Il Vaticano non prevede la pubblicazione di foto dell'incontro. Il Papa è in tournée in Spagna, dove ha avvertito che l'escalation dei conflitti ha spinto il mondo in una 'crisi profonda'.

Il Papa Leone XIV ha salutato la folla durante il suo arrivo per partecipare alle preghiere di mezzogiorno nella Cattedrale della Santa Croce e di Santa Eulalia, durante il suo viaggio apostolico a Barcellona, in Spagna .

La visita del Pontefice in Spagna è stata caratterizzata da un incontro privato con il cantante portoricano Bad Bunny allo stadio Bernabeu di Madrid. Il Vaticano ha confermato l'incontro, ma non ha previsto la pubblicazione di foto. Il Papa ha incontrato il cantante reggaeton, il cui album 'Debí Tirar Más Fotos' ha vinto il premio Album dell'anno ai Grammy di quest'anno, con la sua famiglia e altre persone. Ha offerto loro un breve saluto prima di lasciare lo stadio.

Il Pontefice è in tournée di una settimana in Spagna, dove ha avvertito che l'escalation dei conflitti ha spinto il mondo in una 'crisi profonda'. Coincidenza vuole che sia il Papa che Bad Bunny hanno attirato le ire del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il cantante ha criticato apertamente le politiche anti-immigrazione di Trump e ha sostenuto l'ex vicepresidente Kamala Harris, democratica, nella corsa alle presidenziali del 2024.

Bad Bunny è stato protagonista dell'halftime show del Super Bowl a febbraio, portando la lingua spagnola e i ritmi reggaeton nell'annuale spettacolo di football americano. Trump ha definito lo spettacolo 'assolutamente terribile' e 'un affronto alla grandezza dell'America'





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa Leone XIV Bad Bunny Incontro Privato Viaggio Apostolico Spagna Conflitti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spagna, la processione di Papa Leone XIV a MadridTappeti floreali sparsi per le vie della città e fedeli in ginocchio per la processione di Papa Leone XIV in Spagna

Read more »

Papa Leone XIV in Spagna, incontro con re Felipe e regina LetiziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in Spagna, l'incontro con il re Felipe, la regina Letizia Ortiz e le figlie

Read more »

Papa Leone XIV: storico intervento al Parlamento spagnolo su pace, migranti e valore della vitaPapa Leone XIV è stato accolto da un lungo applauso al suo ingresso nel Parlamento spagnolo. È la prima volta nella storia che un Pontefice tiene un discorso nell'aula...

Read more »

Papa Leone XIV al Bernabéu: migliaia di fedeli lo acclamano nello stadio del Real Madrid (VIDEO)Calorosa accoglienza per Papa Leone XIV allo stadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Leggi e guarda il video su Tg La7

Read more »