Papa Leone XIV nelle Canarie: un appello globale per la dignità dei migranti

Il Pontefice conclude il suo viaggio in Spagna con una tappa significativa nelle Isole Canarie, dove incontrerà i rifugiati e denuncerà la crisi umanitaria nell'Atlantico.

Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna si sta delineando come un potente manifesto di solidarietà umana e di riflessione etica profonda. Dopo aver celebrato la Santa Messa nella Basilica della Sagrada Familia a Barcellona, un momento di straordinaria spiritualità culminato con la benedizione e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, il Pontefice ha intrapreso l'ultima tappa della sua visita.

Il volo verso l'arcipelago delle Isole Canarie non rappresenta solo uno spostamento geografico, ma un passaggio simbolico verso una delle frontiere più critiche e dolorose dell'Europa contemporanea. In un mondo lacerato da conflitti crescenti e crisi sistemiche, il Papa ha voluto porre l'attenzione su coloro che, spinti dalla disperazione, sfidano le acque gelide e pericolose dell'Oceano Atlantico in cerca di una vita dignitosa.

L'arrivo a Gran Canaria è stato accolto con grande attesa, specialmente dalle comunità di rifugiati e dalle organizzazioni umanitarie che operano sul territorio. Il fulcro di questa visita è l'incontro previsto con circa mille migranti, individui che portano su di sé i segni di traversate traumatiche e di una ricerca incessante di sicurezza.

Juan Carlos Lorenzo, coordinatore della Commissione spagnola per i rifugiati, ha sottolineato come la presenza del Santo Padre costituisca una pietra miliare fondamentale per la difesa dei diritti umani. Non si tratta solo di un atto diplomatico o religioso, ma di una riaffermazione solenne della dignità intrinseca di ogni essere umano, indipendentemente dalla sua nazionalità o dal suo status legale.

Un momento di particolare intensità sarà la deposizione di fiori presso il memoriale dedicato a coloro che non sono riusciti a raggiungere le coste spagnole; i dati forniti dall'ONG Caminando Fronteras sono agghiaccianti, con oltre tremila persone perse in mare nel solo corso dell'anno 2025, un numero che testimonia il fallimento delle politiche migratorie globali. Al di là degli incontri caritatevoli, Papa Leone XIV ha utilizzato il suo tempo in Spagna per lanciare un severo monito alla comunità internazionale.

Durante il suo discorso al parlamento spagnolo, il Pontefice ha messo in guardia contro l'erosione dei valori morali che dovrebbero guidare la leadership mondiale. Egli ha affermato con forza che l'indifferenza e la mancanza di sostegno concreto verso i migranti stanno mettendo seriamente a rischio il fondamento etico dell'ordine internazionale.

In questo contesto, la Spagna emerge come un caso studio interessante e controverso: mentre gran parte dell'Europa si chiude in una logica di fortificazione delle frontiere, Madrid ha implementato programmi di regolarizzazione per oltre mezzo milione di persone senza documenti. Questa politica di apertura, sebbene lodata dal Vaticano, è diventata il centro di aspre dispute politiche, attirando critiche feroci dai movimenti di estrema destra sia in patria che nel resto del continente.

Il Papa invita dunque a superare la logica della paura per abbracciare quella dell'accoglienza, ricordando che la crisi migratoria non è un'emergenza passeggera, ma un sintomo di una disuguaglianza globale insostenibile. La sua visita alle Canarie mira a scuotere le coscienze, trasformando il dolore delle vittime dell'Atlantico in una spinta verso riforme legislative e morali. Egli esorta i governanti a non guardare ai migranti come a numeri o minacce, ma come a fratelli e sorelle che meritano rispetto e protezione.

La sfida lanciata da Leone XIV è chiara: l'umanità non potrà dirsi civile finché migliaia di persone continueranno a morire in mare nell'indifferenza di chi detiene il potere. Il viaggio si conclude così con un appello alla coerenza, chiedendo che i diritti umani non siano semplici parole scritte nei trattati, ma realtà tangibili per ogni uomo e donna che fugge dalla guerra, dalla fame o dalla persecuzione





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