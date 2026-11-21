Papa Leone XIV autorizza il riconoscimento delle virtù eroiche di Giulia Gabrieli, quattordicenne morta di tumore. La Bergamasca è ora venerabile.

Il Pontefice Leone XIV ha ufficializzato oggi, 21 novembre, la proclamazione di venerabile per la giovane Giulia Gabrieli. L'annuncio arriva direttamente da Papa Leone XIV durante un'udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei santi. Questa decisione autorizza il Dicastero stesso a emettere il decreto ufficiale che ne riconosce le "virtù eroiche".

Il percorso canonico per la giovane Bergamasca

La decisione di Leone XIV conclude un lungo iter diocesano e vaticano riguardante la figura della ragazza nata a Bergamo il 3 marzo 1997. Giulia Gabrieli ha affrontato la malattia con una determinazione che la Chiesa valuta come esempio di virtù cristiane superiori alla norma umana. Il riconoscimento di queste qualità eroiche è il passo fondamentale che precede le beatificazioni, aprendo la strada verso il riconoscimento della sua santità.

Also read Dal Giro d'Italia ai miti del ciclismo mondiale, Leone XIV accoglie in Vaticano Merckx, Moser e Nibali

Testimonianza di fede e coraggio contro il sarcoma

Giulia Gabrieli è diventata una figura di riferimento per la sua resistenza fisica e spirituale contro il rabdomiosarcoma alveolare. Scoperta la malattia all'età di 10 anni, ha continuato a vivere con gioia e apertura, influenzando positivamente l'ambiente circostante. Durante la fase più avanzata della patologia, ha dimostrato una forte volontà anche nelle attività quotidiane, come riferisce Vatican News. Ha persino superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione attraverso l'iniziativa "La scuola in pigiama", pensata per i bambini ospedalizzati.

Altri decreti promulgati dal Santo Padre

La stessa udienza del 21 novembre ha visto Papa Leone XIV autorizzare altri decreti importanti per la Chiesa cattolica. È stato riconosciuto il miracolo attribuito all'intercessione della beata Zdenka Schelingová, religiosa della Congregazione delle Suore di Carità della Santa Croce, permettendone la prossima canonizzazione. Inoltre, sono stati promulgati i decreti sul martirio del sacerdote José Gómez Llor e dei 54 compagni uccisi in odio alla fede durante la guerra civile spagnola, pronti per la beatificazione.

Advertisement

Il contesto familiare e la morte a Bergamo

La figura di Giulia è stata profondamente segnata dall'esempio della beata Chiara Luce Badano, che ha ispirato la sua testimonianza di fede. Nata in una famiglia bergamasca, Giulia era descritta come una persona socievole, attenta agli altri e sempre presente in oratorio come ministrante. La sua vita terrena si è conclusa a Bergamo il 19 agosto 2011. È morta circondata da fama di santità, dopo aver vissuto due anni di malattia con una fede incrollabile.

Altre figure riconosciute per virtù eroiche

Oltre a Giulia, Leone XIV ha autorizzato il riconoscimento delle virtù eroiche di altri servitori di Dio. Tra questi figurano Angelo Lolli, sacerdote e fondatore dell'"Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù", e Abundio García Román, fondatore di diverse congregazioni lavorative. È stata inoltre riconosciuta la beata Rosa Staltari, suora delle Figlie di Maria Santissima Corredentrice, la cui intercessione ha permesso un nuovo riconoscimento ufficiale da parte della Santa Sede.