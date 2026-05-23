Papa Leone XIV's first words in Terra dei Fuochi tour: 'Even Francesco would have wanted to be here, but it wasn't possible'

Relive the Pope's first words in the Terra dei Fuochi tour as he addresses the victims, clergy, and other attendees.

Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi: 'Anche Francesco avrebbe voluto essere qui, ma non fu possibile' arriva al Duomo di Acerra per incontrare i Vescovi della Campania, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i diaconi e le famiglie che hanno avuto vittime (ragazzi e giovani) a causa dell'inquinamento ambientale.

'Anche Papa Francesco avrebbe voluto essere qui, ma non fu possibile'. Queste le prime parole del Pontefice nella sua tappa della visita pastorale nella Terra dei fuochi. Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascost





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