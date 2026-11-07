Papa Leone XIV salute migliore e voto USA: rassicurazioni e dichiarazione storica

Papa Leone XIV assicura di stare meglio dopo l'intervento e rivendica il voto alle elezioni USA durante il volo per il Sudamerica. Dettagli sul viaggio e sulla prevenzione.

Il Papa Leone XIV ha fornito aggiornamenti rassicuranti sulla propria salute durante il volo che venerdì 6 novembre lo ha trasferito a Montevideo, segnando l'inizio del suo viaggio apostolico in Sudamerica. Il Pontefice ha confermato di sentirsi meglio rispetto al periodo precedente all'intervento chirurgico subito, sfatando ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche attuali.

Conferma Salute e Fiducia nel Viaggio

Apparso in buona forma dopo oltre tredici ore di viaggio aereo, il Papa Leone XIV ha affrontato le domande degli ottanta giornalisti che lo accompagnavano. Ha espresso con fermezza di non aver mai temuto di dover rinunciare alla visita pastorale, nonostante le preoccupazioni diffuse.

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Il Pontefice ha dichiarato di non avere mai avuto dubbi sulla possibilità di procedere con il viaggio. Ha attribuito il segreto della sua rapida ripresa alla fede in Dio, al supporto di medici competenti e a un costante stile di vita sano, dimostrando piena lucidità e energia.

Scelta Storica del Voto negli Stati Uniti

Un tema che ha attirato particolare attenzione è stata la decisione senza precedenti di Papa Leone XIV di partecipare attivamente alle elezioni americane. Ha rivendicato con orgoglio la propria scelta di inviare la scheda elettorale negli Stati Uniti, sottolineando la fierezza di essere cittadino americano.

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La figura papale ha spiegato di aver votato, confermando la propria identità di cittadino statunitense e la volontà di esercitare il diritto civico. Questa dichiarazione rappresenta un momento storico che distingue il suo pontificato per l'apertura verso le dinamiche politiche occidentali.

Prevenzione Medica e Messaggio al Popolo

Il Papa Leone XIV ha rivolto un messaggio diretto alle persone che stanno affrontando un tumore, esortandole a non avere paura. Ha sottolineato l'importanza cruciale dei check-up regolari, definendoli benedetti per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie.

Ha inoltre ringraziato pubblicamente i medici per l'assistenza meravigliosa ricevuta durante il suo percorso di cura. Sul fronte del tempo libero, ha risposto sorridendo alla domanda se avesse ricominciato a giocare a tennis, ammettendo che non ancora lo farà, ma lasciando intendere la futura ripresa dell'attività sportiva.

Diplomazia e Tregua Umanitaria in Ucraina

La conversazione a bordo ha toccato anche la guerra in Ucraina, con il Pontefice che ha ricordato i contatti diretti con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. L'obiettivo di questi incontri è stato quello di favorire una tregua umanitaria a Oleshky, una zona dove la popolazione civile soffre la fame.

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Il Papa Leone XIV ha osservato che un gesto umanitario può salvare la vita, aggiungendo che c'è ancora molto da fare per arrivare alla pace. Ha confermato la sua disponibilità a coinvolgere altri Paesi, citando il cittadino peruviano Prevost, dove ha vissuto per vent'anni, che esprimerebbe la propria preferenza elettorale se gli fosse consentito.

Luce sul Futuro e Momenti di Leggerezza

Nella parte finale del dialogo, il Papa Leone XIV ha permesso qualche momento di leggerezza tra regali, libri e musica. Alla proposta dei giornalisti di organizzare un concerto di Bruce Springsteen in Vaticano, ha risposto con una battuta ironica in inglese, indicando che alcune iniziative superano le sue competenze dirette.

Il viaggio continuerà in Argentina e Perù, mantenendo alta l'attenzione internazionale sulle sue parole e azioni. La combinazione di temi religiosi, politici e personali conferma la rilevanza del suo pontificato nel contesto globale odierno, con un occhio di riguardo alla salute pubblica e alla diplomazia internazionale.