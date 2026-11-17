Papa Leone XIV ha completato il tour in Sud America dopo la diagnosi di cancro ai polmoni, sfatando le voci di un papato indebolito e confermando la sua determinazione.

Il Papa Leone XIV ha concluso con successo un tour di dodici giorni in Sud America, sfatando le preoccupazioni sulla sua salute dopo la recente diagnosi di tumore ai polmoni. Il viaggio si è concluso a Lima, in Perù, dove il Pontefice ha incontrato residenti e personale di una struttura gestita dalle Piccole Sorelle per gli Anziani Abbandonati il 16 novembre 2026. Questo itinerario intensivo ha dimostrato una determinazione inaspettata, considerando che l'intervento chirurgico era stato effettuato solo un mese prima.

Tour Sud America e salute del Pontefice

Il Papa Leone XIV ha affrontato un percorso di trenta mila chilometri attraversando dieci città in Uruguay, Argentina e Perù. Durante il viaggio ha guidato cinquanta eventi pubblici, un numero eccezionale per un Papa in decenni. Il Pontefice ha viaggiato per oltre dodici ore al giorno, partecipando fino a sei cerimonie pubbliche quotidiane. La sua energia è stata evidente in molti momenti, inclusi saluti entusiasti dalle papamobili davanti a folle immense. Il numero totale di fedeli incontrati durante questo tour ha raggiunto i dodici milioni di persone. Il Papa ha pronunciato quasi quaranta discorsi con una voce ferma e chiara.

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Reazioni dopo la diagnosi di cancro ai polmoni

La diagnosi di adenocarcinoma ai polmoni è stata annunciata dai medici il 13 ottobre 2026. All'annuncio, diverse voci nel Vaticano avevano ipotizzato una cancellazione del viaggio. Il Cardinal Pietro Parolin, Segretario di Stato del Vaticano, aveva dichiarato che il Papa avrebbe potuto dover riplasmare il suo papato. Questa affermazione era insolita per un alto funzionario della Chiesa. Tuttavia, la biografia e gli esperti hanno riconosciuto che la partecipazione piena ha dissipato questi dubbi. John Thavis, esperto del Vaticano, ha dichiarato di essere impressionato dalla puntualità del viaggio. Secondo Thavis, questo sforzo rassicura i cattolici in tutto il mondo. Elise Allen, l'unica giornalista ad aver intervistato il Papa dopo l'elezione di maggio 2025, ha lodato la sua resistenza.

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Focus sulla giustizia sociale del Pontefice

Il viaggio ha messo in luce le priorità di giustizia sociale che definiscono i primi anni del pontificato. Il Papa Leone XIV ha affrontato la sua salute in diverse occasioni durante il tour. All'inizio del viaggio ha dichiarato di sentirsi in buona forma dopo l'intervento. Il cancro era localizzato e non aveva diffuso metastasi. I medici hanno confermato che non sono necessari ulteriori trattamenti. Durante una sosta emotiva a Chiclayo, in Perù, città dove fu vescovo dal 2015 al 2023, ha definito il momento una prova. Il 10 novembre 2026, davanti a due milioni di fedeli a un santuario cattolico in Argentina, ha parlato di fede e zelo. Il suo messaggio ha sottolineato che né l'età né i limiti fisici possono spegnere la dedizione al servizio.

Conseguenze per il futuro del Vaticano

Il successo del tour ha costretto a ripensare le previsioni sul ritmo del papato. Il Papa ha già compiuto cinque viaggi esteri quest'anno, incluso un tour in Africa ad aprile. La sua età di settantuno anni è considerata giovane per un leader cattolico. Il suo amore per lo sport, come il tennis, era noto prima della malattia. David Gibson, accademico della Fordham University, ha notato che nessuno penserebbe più a un papato accorciato. La determinazione del Papa a non farsi fermare nulla è diventata il tema centrale. Il viaggio di ritorno a Roma è iniziato martedì con un volo notturno di quattordici ore. Il pontefice ha confermato la sua volontà di procedere con la sua missione senza intoppi.