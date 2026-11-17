Papa Leone XIV conclude il tour in Sud America affermando di stare bene dopo l'intervento al polmone. Il Papa visita Perù, Argentina e Uruguay incontrando milioni di fedeli.

Il Papa ha concluso la sua tournée di dodici giorni in Sud America, viaggiando a bordo dell'aereo papale il 17 novembre 2026 verso Roma. Papa Leone XIV ha dichiarato di sentirsi bene, sfatando le preoccupazioni sulla sua salute fisica dopo l'operazione ai polmoni subita il mese precedente. Durante il volo di ritorno, il Pontefice di 71 anni ha scherzato con i giornalisti sulla sua resistenza fisica, attribuendo la sua energia a un dono divino.

Salute e resistenza fisica del Pontefice

Le preoccupazioni erano iniziate a metà ottobre, quando era stato annunciato che il Papa si era sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un lobo del polmone affetto da adenocarcinoma polmonare. Il cancro era localizzato e non si era diffuso. Durante il viaggio, Papa Leone ha confermato che non è necessario alcun ulteriore trattamento per la rimozione del tumore. Ha spiegato di non aver avvertito sintomi prima che un controllo di routine rivelasse un'ombra sul polmone, successivamente identificata come un tumore.

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Quando è stato chiesto se avesse preparato una lettera per i funzionari vaticani in caso di incapacità, come avevano fatto i suoi predecessori, il Papa ha risposto che non lo aveva fatto. Ha aggiunto che avrebbe potuto firmarla in futuro per emergenze inaspettate, ma al momento non vedeva la necessità. Ha definito la sua resistenza fisica un dono del Signore e ha notato che i giornalisti che lo accompagnavano sembravano più stanchi di lui.

Incontri con i capi di stato della regione

Papa Leone XIV ha incontrato i presidenti di ciascun Paese visitato, inclusa l'Argentina, il Perù e l'Uruguay. Ha definito molto positiva la riunione con il presidente argentino Javier Milei, un liberale visto come un alleato dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante un discorso pubblico, il Papa aveva esortato Milei a non colpire i poveri con la propria agenda di austerità, fortemente criticata dalla Chiesa per il taglio dei servizi sociali.

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Nell'incontro privato, Papa Leone ha parlato con Javier Milei del rispetto per la persona umana e ha incoraggiato una maggiore considerazione per i più bisognosi nella società argentina. Ha affermato che c'era stata un'intesa reciproca riguardo al valore della vita e del essere umano in ogni fase. Questi incontri hanno dimostrato l'impegno del Vaticano a influenzare le politiche sociali nella regione.

Movimentà e affetto delle folle in Sud America

La tournée ha visto partecipazioni di massa eccezionali, con 13 milioni di persone in totale in diversi eventi. L'arrivo a Lima, Perù, il 16 novembre 2026 ha attirato circa 3 milioni di fedeli. Si è trattato dell'evento più grande dell'età pontificia di 18 mesi di Papa Leone e del più grande evento papale dal 2015. Papa Leone ha espresso stupore di fronte alla folla peruviana, dove ha vissuto come missionario e vescovo per circa vent'anni.

Il Pontefice ha descritto scene in cui la gente voleva toccare la finestra del popemobile. Ha ricordato un incidente in cui una persona, con grande fede, gli ha lanciato un rosario. Nonostante la sua solita agilità nel prendere oggetti, ha mancato la presa e il rosario gli ha colpito l'occhio. Papa Leone ha definito questo gesto un affetto che si porta nel cuore e negli occhi, sottolineando la profonda fede del popolo peruviano.

Discorsi su democrazia e diritti umani

Oltre agli incontri istituzionali, Papa Leone XIV ha pronunciato discorsi fermi a difesa della democrazia e a condanna dei conflitti in Sud America. La sua visita ha incluso eventi a Montevideo, Buenos Aires e Lima. Ha affermato di aver guidato circa 50 eventi durante uno dei viaggi internazionali più intensi di un Papa in decenni. Il suo messaggio ha cercato di bilanciare la fede con le sfide sociali e politiche della regione.

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Il rientro a Roma conclude un viaggio che ha confermato il ruolo centrale del Vaticano nelle discussioni etiche globali. Papa Leone ha dimostrato una grande vitalità nonostante l'operazione. I suoi discorsi hanno ribadito l'impegno della Chiesa per i diritti umani e la giustizia sociale. La reazione delle folle ha evidenziato il sostegno popolare alla sua visione spirituale e sociale nel continente sudamericano.