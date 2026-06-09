Papa Leone XIV, viaggio in Spagna tra migranti, abusi e Gaudì: la sfida etica al cuore dell'Europa

Il Pontefice, durante il tour spagnolo, denuncia la crisi morale del pianeta e l'emergenza migrazioni. A Barcellona inaugura la torre della Sagrada Familia e visita l'abbazia di Montserrat, tra polemiche per gli abusi clericali. Venerdì l'incontro con i migranti nelle Canarie

Papa Leone XIV ha pregato durante un omaggio alla Madonna dell'Almudena, nella Cattedrale dell'Almudena a Madrid, Spagna , l'8 giugno 2026. Il viaggio del Pontefice in Spagna , iniziato a Madrid, prosegue con la seconda tappa a Barcellona, all'interno di un tour di una settimana volto a contrastare la profonda crisi globale generata dalle escalation conflittuali.

A Bordo del volo papale, Leone ha sottolineato l'urgenza di un cambio di rotta nella leadership mondiale, evidenziando come la moralità di una nazione si misuri nel trattamento riservato a migranti e popolazioni vulnerabili. Durante il discorso di congedo a Madrid, il primo Papa statunitense ha esortato i cattolici locali a vivere con altruismo, contrapponendo la logica dell'interesse personale a una mentalità di autentica condivisione.

A Barcellona, dopo l'incontro con il presidente della Catalogna, il Papa guiderà una veglia di preghiera con i giovani allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Mercoledì, il momento culminante della visita sarà l'inaugurazione della nuova torre della Sagrada Familia, la basilica modernista più alta del mondo, architettura simbolo del genio di Antoni Gaudí, in corso di beatificazione.

La tappa catalana include anche la visita all'abbazia di Montserrat, contestata da alcune vittime di abusi clericali per via del passato problematico dell'istituto, ricordato in un rapporto del 2023 che stimò centinaia di migliaia di casi in Spagna. La carestia internazionale verso i migranti è stata definita dal Papa una sfida all'ordine etico globale.

Il viaggio si concluderà venerdì nelle Isole Canarie, dove Leone incontrerà circa mille migranti approdati dopo pericolose traversate atlantiche su barchini, simbolo vivente della sua indicazione politica. Il titolo della notizia potrebbe essere: "Papa Leone XIV, viaggio in Spagna tra migranti, abusi e Gaudì: la sfida etica al cuore dell'Europa". Il sommario: "Il Pontefice, durante il tour spagnolo, denuncia la crisi morale del pianeta e l'emergenza migrazioni.

A Barcellona inaugura la torre della Sagrada Familia e visita l'abbazia di Montserrat, tra polemiche per gli abusi clericali. Venerdì l'incontro con i migranti nelle Canarie.

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