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Papa Leone XIV visita in Argentina: vasti appoggi e parole sul sociale

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Papa Leone XIV visita in Argentina: vasti appoggi e parole sul sociale
Papa Leone XIV · Argentina · Buenos Aires
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Il pontefice Leone XIV ha ricevuto milioni di fedeli durante la sua visita pastorale di quattro giorni in Argentina, sollevando temi di povertà e dialogo interreligioso.

Il papa Leone XIV ha completato una visita pastorale di quattro giorni in Argentina, arrivando a Buenos Aires e poi a Corde­boa. In entrambi i luoghi ha incontrato oltre due milioni e mezzo di fedeli, tra cui una messa di Cortezi in occasione della Mass tributo nel parco di Palermo.

Accoglienza in evidenza nella capitale e in Corde­boa

Il giro è stato definito da analisti come "sorprendente" per l'ampia popolazione che ha assistito alle celebrazioni. Al confronto con la visita del predecessore, che non tornò in patria negli ultimi 12 anni, il papa ha cercato di riacquistare il legame perduto con la terra di Bergoglio. L'accoglienza, con scioltezza e rispetto, ha segnato un ritorno emotivo per una comunità che ha appena scoperto il parentato spirituale del pontefice.

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Messaggio sociale e politico: attenzione alla povertà

Dal suo primo intervento contrapposto al presidente conservatore, Leone ha sottolineato la necessità di rispondere alle domande di inclusione dei più svantaggiati. Il Papa ha criticato i tagli sociali e le politiche di austerità, indicando che l'economia deve servire gli uomini e non il contrario. Ha progettato un'agenda dominata da incontri con le guardie costiere, con i detenuti, con i parenti di desaparecidos e con i sindacalisti, per dimostrare il suo impegno verso la dignità del più deboli.

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Dialogo interreligioso e ecumenismo in Chila­do locale

Il pontefice ha continuato la strategia interreligiosa iniziata da Bergoglio, incontrando rabbini, imam, responsabili della chiesa armena e altre fedi. Il papa ha suggerito che la Chiesa debba trascendere le barriere ecclesiastiche per sensibilizzarsi ai problemi della gente. La visita ha incluso una sessione con i giovani, evidenziando la continuità della fede cattolica in Argentina, un paese in cui la crescita di chiese evangeliche pentecostali è relativamente moderata.

Conclusione: un futuro con il Perù e la riflessione preziosa

Al termine della visita, Leone ha espresso il desiderio di perfezionare il dialogo con il Perù, dove detiene una forte identità culturale. Ha prodotto una riflessione intensa sull'importanza di osservare l'immagine del mondo, riconoscendo la complessità della vita interiore e della comunità. Il suo messaggio di speranza sfida uomini e donne a guardare dentro se stessi, enfatizzando la necessità di coraggio e di compassione sociale.

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