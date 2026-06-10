Papa Leone XIV visita un carcere a Barcellona: prima volta per un pontefice in Spagna

Nel corso del suo viaggio apostolico in Spagna, Papa Leone XIV ha visitato il carcere di Brians 1 a Barcellona, primo papa a farlo nella storia del paese. Il pontefice ha esortato i detenuti a credere nel cambiamento e nella redenzione, ricordando che il passato non condanna il futuro.

Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense, ha proseguito il suo viaggio apostolico in Spagna con una tappa significativa a Barcellona , visitando il penitenziario Brians 1, una delle più grandi carceri del paese.

L'evento, svoltosi mercoledì 10 giugno 2026, ha rappresentato la prima volta che un papa mette piede in un carcere spagnolo, sottolineando l'impegno costante del pontefice per i diritti e la dignità dei detenuti. Al suo arrivo, il papa è stato accolto da un silenzio attento da parte dei circa 1.000 reclusi presenti, molti dei quali hanno colto l'occasione per ascoltare parole di speranza e incoraggiamento.

Durante il suo discorso, Leone ha sottolineato che il passato di una persona non deve essere considerato una condanna irrevocabile per il futuro, ma piuttosto un'opportunità per cambiare decisioni e scelte, ribadendo il principio della redenzione e della possibilità di una nuova vita. Tra i detenuti, Montse Benavente ha preso la parola per testimoniare la sua personale lotta con la fede e il dolore causato alle proprie famiglie, suscitando profonda emozione tra i presenti.

Il papa ha poi proseguito il programma con l'inaugurazione della nuova torre della Sagrada Familia, il capolavoro di Antoni Gaudì che ora detiene il record di chiesa più alta al mondo. Questo viaggio, della durata di una settimana, è inserito in un contesto più ampio di preoccupazioni internazionali: Leone ha infatti più volte avvertito che l'escalation dei conflitti globali ha gettato l'umanità in una crisi profonda, esortando a una migliore accoglienza dei migranti.

La visita al carcere di Barcellona riecheggia le azioni del suo predecessore, Papa Francesco, che aveva visitato un istituto di pena romano appena quattro giorni prima della sua morte, segnando un impegno costante della Chiesa cattolica verso le fasce più marginalizzate. Un detenuto, identificato come Mayte, ha espresso a El Mundo la gratitudine per la visita, affermando che spesso i carcerati si sentono dimenticati dalla società.

Il viaggio apostolico si concluderà con altre tappe in Spagna, consolidando il messaggio di speranza e rinnovamento che caratterizza il pontificato di Leone XIV





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