Leone XVI celebra messa a Roma nel cuore dell'Avvento, invitando alla conversione della mentalità e alla difesa della dignità dei più vulnerabili tra turisti e residenti.

Il Pontefice Leone XVI ha inaugurato un ciclo di cinque visite pastorali nel cuore dell'Avvento, celebrando la messa presso la chiesa di Sant'Andrea delle Fratte. Questo luogo, situato tra la celebre piazza di Spagna e la Fontana di Trevi, funge da palcoscenico simbolico per un messaggio rivolto all'intera comunità romana e internazionale, con un focus specifico sulla consapevolezza sociale e sulla dignità umana.

Conversione mentale e invisibilità sociale nel centro storico

Il Papa ha definito la conversione non come un semplice cambiamento di abitudini, ma come una profonda trasformazione della mentalità individuale e collettiva. La fede, ha spiegato Leone XVI, ha il potere di ridefinire il nostro modo di interpretare il mondo, le relazioni interpersonali e la storia stessa. Questo nuovo sguardo deve essere incarnato concretamente nel centro storico di Roma, definito come una tavola imbandita visibile a tutto il pianeta.

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Tuttavia, attorno a questa magnificenza architettonica ed economica, persistono realtà spesso ignorate dalla vista dei passanti. Il Papa ha elencato con precisione le categorie che soffrono l'invisibilità: poveri costretti a dormire per strada, anziani abbandonati alla solitudine, lavoratori stranieri con salari che ledono la propria dignità, e commercianti oppressi da orari estenuanti e incertezza economica.

Incontro con i fedeli e invocazione alla Vergine Maria

Prima dell'inizio della liturgia, Leone XVI si è soffermato per incontrare i parrocchiani, accolto da fedeli, curiosi e turisti presenti. Accanto al cardinale vicario per la diocesi di Roma, il Pontefice ha deposto un omaggio floreale davanti all'immagine della Madonna del Miracolo custodita nella chiesa. Questa gestualità riflette lo stato d'animo spirituale del momento attuale.

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Il Papa ha dichiarato di giungere come pellegrino, con l'intento di invocare l'aiuto e l'intercessione della Vergine Maria. Ha evidenziato come la storia dell'umanità sia attraversata da un periodo difficile, segnato da conflitti bellici e da disuguaglianze ingiuste che mortificano costantemente la dignità delle persone. L'invocazione mariana diventa dunque un richiamo alla speranza in tempi di crisi globale.

Chiamata all'azione: la bellezza della fede che si fa carità

Nell'omelia, Leone XVI ha affidato alla comunità parrocchiale di Sant'Andrea delle Fratte la responsabilità di tradurre la bellezza del luogo in una fede attiva e caritatevole. Ha esortato i presenti a mettersi al servizio di chiunque incontrino, ponendo un'attenzione particolare verso i più bisognosi e vulnerabili della società.

La richiesta specifica è che questo santuario diventi un luogo di ascolto per i poveri, di accoglienza per gli stranieri, di rispetto per i lavoratori e di luce di speranza per i pellegrini. Il Papa ha sottolineato che la festività dell'umanità deve ripartire da qui, dal centro di Roma, riconoscendo la dignità di ciascun individuo presente in quella zona.

Calendario delle visite pastorali nell'Avvento

La visita a Sant'Andrea delle Fratte è solo il primo di una serie di appuntamenti previsti per le domeniche del periodo liturgico di Avvento. Il Papa ha delineato il calendario delle prossime soste, che copriranno i diversi quartieri della capitale per raggiungere tutte le parrocchie. Questa scelta mira a portare il messaggio papale in ogni settore della città.

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Il 29 novembre il Pontefice visiterà San Carlo da Sezza, situata nel settore sud della capitale. Seguirà la tappa a Sant'Eligio, nell'est di Roma, il 6 dicembre. Il 13 novembre la visita sarà dedicata a Santa Lucia nel settore ovest. Infine, il 20 novembre Leone XVI si recherà a San Roberto Bellarmino, nel settore nord, completando così il giro completo delle parrocchie romane.