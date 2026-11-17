Il premier James Marape annuncia a Xi Jinping la cessazione delle operazioni di Taipei in PNG. La decisione segue le pressioni di Pechino e segna un nuovo passo verso la riunificazione.

Shenzhen, 17 novembre 2026. Il primo ministro della Papua Nuova Guinea, James Marape, ha annunciato ufficialmente durante un incontro bilaterale a Shenzhen che Taiwan non opera più nel proprio territorio. Questo annuncio chiave è stato formulato alla presenza del presidente cinese, Xi Jinping, poco prima del vertice dei leader economici dell'Asia-Pacific Economic Cooperation ( APEC). La dichiarazione rappresenta un momento decisivo nella diplomazia regionale, sancendo di fatto la cessazione delle relazioni operative tra Port Moresby e Taipei.

Annuncio di Marape a Xi Jinping

Marape ha dichiarato esplicitamente che Taiwan non è più attiva in Papua Nuova Guinea, chiudendo un capitolo durato quasi tre decenni. L'annuncio avviene in un contesto di forte tensione geopolitica nell'Indo-Pacifico, dove la presenza di Taipei è spesso vista da Pechino come una provocazione. Il leader papuano ha sottolineato la propria volontà di allinearsi alla posizione cinese, definendo il gesto come un contributo agli sforzi di riunificazione nazionale della Cina continentale.

Also read Pensioni, al via i recuperi Inps da dicembre e nuova campagna Red: il calendario delle scadenze

"Speriamo che ciò vi aiuti nei vostri sforzi per la riunificazione", ha dichiarato Marape a Xi Jinping. Il premier ha aggiunto una frase emblematica sul legame tra le due nazioni: "perché quando i cinesi prosperano, prosperiamo tutti insieme". Queste parole confermano l'intenzione di Port Moresby di prioritizzare la relazione con Pechino, considerata fondamentale per lo sviluppo economico e la stabilità politica della nazione oceania.

Storia diplomatica e pressioni cinesi

Le relazioni tra Papua Nuova Guinea e Taiwan sono sempre state fluttuanti. La nazione ha intrattenuto per un breve periodo relazioni diplomatiche ufficiali con Taipei nel 1999, prima di ripristinare i legami con la Cina continentale. Da allora, Pechino ha rivendicato Taiwan come proprio territorio, sostenendo che l'isola è governata democraticamente ma appartiene storicamente e giuridicamente alla Cina. La decisione recente di chiudere gli uffici taiwanesi riflette la crescente pressione diplomatica esercitata da Xi Jinping.

Advertisement

Taipei aveva annunciato all'inizio di novembre la propria decisione di chiudere l'ufficio di rappresentanza in Papua Nuova Guinea e di interrompere gli acquisti di gas naturale liquefatto dal paese. Le autorità taiwanesi hanno attribuito esplicitamente questa scelta alle pressioni cinesi, indicando l'isolamento economico e politico come cause principali del ritiro. Questa mossa ha avuto ripercussioni immediate sul commercio bilaterale, riducendo ulteriormente l'impronta economica di Taipei nella regione.

Contesto APEC e posizione degli Stati Uniti

Il vertice APEC a Shenzhen rappresenta uno scenario internazionale cruciale, con la partecipazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Gli Stati Uniti rimangono il principale partner internazionale e il maggiore fornitore di armi di Taiwan, nonostante l'assenza di relazioni diplomatiche formali. Questa relazione stretta tra Washington e Taipei genera regolarmente l'ira di Pechino, che non ha mai rinunciato all'uso della forza per portare l'isola sotto il proprio controllo. La presenza di Trump aggiunge un livello di complessità alle dinamiche bilaterali discusse da Marape e Xi.

La decisione della Papua Nuova Guinea di allinearsi alla Cina viene vista da analisti internazionali come un segnale della crescente influenza di Pechino nel Pacifico. Mentre gli Stati Uniti cercano di mantenere la loro presenza strategica, le nazioni della regione sono costrette a navigare tra le esigenze economiche e le pressioni geopolitiche. La chiusura dei contatti con Taiwan segna un punto di non ritorno per Port Moresby nella sua strategia diplomatica, privilegiando la stabilità con la potenza asiatica.

Dichiarazioni di Xi Jinping e futuro

Xi Jinping ha risposto alle dichiarazioni di Marape ribadendo la volontà della Cina di collaborare per approfondire la fiducia politica reciproca. Il presidente cinese ha affermato che Pechino è pronta a consolidare ed espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa in vari settori. L'obiettivo dichiarato è portare continuamente le relazioni bilaterali tra Cina e Papua Nuova Guinea a nuovi livelli, garantendo benefici economici e politici per entrambe le parti.

Advertisement

Marape ha riconosciuto le difficoltà incontrate nel processo di chiusura dei legami con Taiwan, ammettendo di aver affrontato sfide interne. "Ho dovuto affrontare sfide interne, poiché intratteniamo rapporti anche con molte altre nazioni, ma eravamo determinati", ha spiegato il premier. Questa ammissione rivela la complessità della decisione politica, che ha richiesto un forte impegno per superare le opposizioni domestiche e mantenere l'allineamento con Pechino, ribadendo che "la Cina rispetta la sovranità della Papua Nuova Guinea" e aspettando lo stesso rispetto per la propria sovranità.