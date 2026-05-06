Paracetamolo: l'allarme AIFA sul rischio di sovradosaggio tra i giovani

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) lancia un allarme sul sovradosaggio di paracetamolo, un farmaco comune ma che, se usato in modo improprio, può causare gravi danni epatici. L'avviso è rivolto soprattutto ai giovani, dove il rischio di assunzione intenzionale eccessiva è in aumento. L'articolo spiega le precauzioni da adottare e l'importanza di un uso consapevole del farmaco.

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L’AIFA richiama all’uso corretto del paracetamolo, soprattutto tra i più giovani, dove cresce il rischio di sovradosaggio intenzionale. Un comportamento che può nascere da disinformazione, sottovalutazione dei rischi o, in alcuni casi, da un disagio più profondo. Assunto alle dosi corrette, il paracetamolo è un farmaco efficace e generalmente ben tollerato. Il problema nasce quando si superano le quantità raccomandate.

Il danno epatico da paracetamolo è uno dei più studiati: il fegato, impegnato a metabolizzare il farmaco, può andare incontro a un sovraccarico che, nei casi più seri, porta a insufficienza epatica. Il rischio è che iL’allarme riguarda soprattutto i più giovani. In questa fascia d’età, il paracetamolo è. La prevenzione passa anche da qui: informazione chiara, accessibile e continua.

Genitori, insegnanti e operatori sanitari hanno un ruolo importante nel trasmettere un messaggio semplice ma essenziale:. Non si tratta di creare allarmismo, ma di favorire un uso consapevole. Perché la familiarità, in questi casi, può essere un’arma a doppio taglio. Come raccomanda AIFA, Il paracetamolo è un medicinale indicato per il trattamento sintomatico del dolore e della febbre.

Se assunto correttamente, è sicuro ed efficace. Un uso improprio o l’assunzione di quantità superiori a quelle raccomandate può tuttavia determinare. AIFA invita famiglie, pazienti, caregiver e operatori sanitari a osservare alcune semplici ma fondamentali precauzioni: rispettare l’intervallo minimo tra le somministrazioni ed evitare l’uso contemporaneo di più medicinali contenenti paracetamolo o di altre sostanze potenzialmente epatotossiche; rivolgersi immediatamente ai servizi di emergenza o a un Centro Antiveleni in caso di sospetto sovradosaggio, anche in assenza di sintomi.

Si richiama l’importanza di segnalare le sospette reazioni avverse per garantire un monitoraggio continuo della sicurezza dei medicinali e la tutela della salute dei pazienti. Paracetamolo: l’allarme AIFA sul sovradosaggio negli adolescenti (Getty Images). Il paracetamolo resta un farmaco fondamentale, utile e sicuro se utilizzato correttamente. L’obiettivo dell’AIFA non è limitarne l’uso, ma, soprattutto tra i più giovani.

Perché, anche quando si parla di gesti quotidiani, la consapevolezza resta la prima forma di prevenzione





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