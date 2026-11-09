Paraguay: Alliana nomina Schrener per ripristinare la fiducia post-Ueno

Il presidente Pedro Alliana nomina Jorge Schrener alla banca centrale del Paraguay dopo il crollo di Ueno, che ha portato alle dimissioni di Santiago Peña.

Il presidente del Paraguay Pedro Alliana ha nominato lunedì l'economista Jorge Schrener come nuovo governatore della Banca Centrale del Paese. Questa decisione cruciale avviene nel contesto di una profonda crisi istituzionale ed economica innescata dal collasso della fintech Ueno, che ha provocato la rimozione dall'incarico dell'ex presidente Santiago Peña.

Nomina di Schrener per rafforzare le istituzioni

La figura chiave di Jorge Schrener viene scelta per guidare l'istituto monetario in un momento di estrema delicatezza. La sua nomina mira esplicitamente a rafforzare il quadro istituzionale della Banca Centrale e a ripristinare la fiducia del popolo paraguaiano, come dichiarato dallo stesso presidente Alliana attraverso i social media. Questa mossa simbolica e pratica cerca di stabilizzare un contesto finanziario che ha visto crollare la fiducia pubblica nei confronti delle autorità pregresse.

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Jorge Schrener porta con sé un curriculum tecnico solido e decennale esperienza nella regolamentazione finanziaria del Paese. Ha già servito nel consiglio della banca centrale per due anni, un periodo che si è concluso nel lontano 1999. Successivamente, ha guidato la commissione dei titoli di stato per un intero decennio, lasciando l'incarico solo nel 2013.

Nonostante la sua esperienza, la nomina di Schrener non è ancora definitiva in senso legale. La sua designazione alla guida dell'ente supremo richiede formalmente l'approvazione del Congresso paraguaiano. Questo passaggio legislativo è atteso con grande attenzione, poiché qualsiasi rallentamento potrebbe essere interpretato dal mercato come un segnale di ulteriore incertezza politica.

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La crisi Ueno e le conseguenze politiche

Le radici di questa recente mossa risalgono direttamente alla crisi nata dall'intervento e dal crollo della banca digitale Ueno. Questa vicenda ha avuto conseguenze devastanti, lasciando milioni di clienti in difficoltà nell'accedere ai propri conti bancari e creando un'ondata di turbolenze sociali e politiche in tutto il Paraguay.

Le ripercussioni sono arrivate fino ai vertici dello Stato. L'intervento e il successivo crollo di Ueno hanno portato direttamente alla destituzione del precedente governatore della banca centrale, Carlos Carvallo, e dell'ex presidente del Paraguay, Santiago Peña. La catena di eventi ha dimostrato come la gestione della crisi finanziaria abbia eroso la legittimità politica dei massimi esponenti del governo uscente.

Le indagini legali procedono parallelamente alla crisi istituzionale. Santiago Peña e Carlos Carvallo sono stati incriminati dalla procura per presunti legami con la banca in crisi. Queste accuse arrivano dopo che l'ex presidente era stato rimosso dall'incarico attraverso un processo di impeachment in Parlamento, motivato da presunte inadempienze e cattiva gestione.

Solidità internazionale e nuovi indirizzi

Oltre alle riforme interne, il presidente Alliana sta cercando di garantire stabilità anche sui fronti internazionali. Alliana ha dichiarato su X di aver ricevuto una telefonata dal Segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Durante questa conversazione diplomatica, i due leader hanno ribadito l'impegno dei due paesi a continuare a lavorare insieme, sottolineando la continuità delle relazioni bilaterali.

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La presenza di Marco Rubio nel dialogo indica che gli Stati Uniti monitorano attentamente la situazione paraguaiana. Il rassicurante scambio tra Alliana e Rubio serve a calmare i mercati internazionali e a dimostrare che, nonostante i cambiamenti politici interni, il Paraguay mantiene le sue alleanze strategiche e la sua credibilità sul piano globale.

L'obiettivo finale di Pedro Alliana appare chiaro: stabilizzare il sistema finanziario attraverso una gestione tecnica rigida e ripristinare la fiducia dei cittadini. La nomina di Jorge Schrener rappresenta il primo passo concreto in questa direzione. Il Paese ora osserva se queste misure potranno fermare l'emorragia di credibilità causata dal fallimento di Ueno e garantire un futuro economico stabile per i milioni di paraguaiani colpiti.