Paraguay: Alliana Presidente dopo impeachment Peña per crisi Ueno

Pedro Alliana succede a Santiago Peña nel Paraguay dopo l'impeachment per la crisi bancaria Ueno. Analisi dell'impatto politico e economico della nuova leadership conservatrice.

Il vicepresidente Pedro Alliana è stato giurato come nuovo Presidente del Paraguay a Asunción, segnando un radicale cambio di rotta per il Sud America. La successione è avvenuta immediatamente dopo che il Senato ha votato per rimuovere Santiago Peña dall'incarico, decretando la sua colpevolezza per cattiva gestione durante la recente crisi finanziaria. Alliana, un politico conservatore di 52 anni, assume le redini del paese in un momento di profonda instabilità istituzionale ed economica.

La destituzione di Santiago Peña e le cause

La decisione del Senato di procedere con l'impeachment contro Santiago Peña è stata scatenata dal crollo del prestito digitale Ueno, una finanziaria che ha lasciato milioni di clienti senza accesso ai propri fondi. I legislatori hanno attribuito al presidente uscente la responsabilità diretta di questa devastante perdita di liquidità. Il voto di destituzione si è consumato in un clima di forte opposizione interna, dimostrando che Peña aveva ormai perso il supporto delle figure chiave all'interno del suo stesso partito.

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La posizione di Alliana e il ruolo del Partito Colorado

Pedro Alliana, storico leader del Partito Colorado, ha mantenuto la lealtà a Peña solo fino a lunedì, quando ha annunciato la sospensione della sua candidatura alle primarie di dicembre per concentrarsi sulla gestione dell'emergenza nazionale. Ha dichiarato ai giornalisti che desidera assumere la presidenza della Repubblica per le sue capacità e conoscenze, rifiutando di farsi carico degli errori commessi da altri. La sua ascesa precoce, avvenuta due anni prima delle elezioni del 2028 che inizialmente meditava, conferma il suo radicamento nell'establishment conservatore che governa il Paraguay dalla maggior parte degli ultimi otto decenni.

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Reazioni politiche e impatti economici del crollo Ueno

La crisi bancaria ha provocato proteste nelle strade di Asunción e ha costretto alle dimissioni il capo della banca centrale del Paraguay martedì scorso. Mariano Machado, analista principale di Verisk Maplecroft per le Americhe, definisce la presidenza Alliana come un periodo di continuità nelle politiche economiche, ma caratterizzato da un mandato debole e dipendente dall'influenza dell'ex presidente Horacio Cartes. Si prevede che le politiche macroeconomiche ortodosse continueranno, tuttavia aumenterà la pressione per la spesa clientelare in vista delle prossime elezioni del 2028.

L'eredità di Peña e le future politiche estere

Santiago Peña, che era stato socio d'affari del gruppo proprietario di Ueno fino a marzo 2025, si era dimesso il giorno prima del voto del Senato, ad Asunción, il 6 novembre 2026. La sua uscita rimuove il principale sostenitore del caso d'investimento paraguaiano, creando un vuoto di leadership significativa. Pedro Alliana, che ha ricoperto la carica di presidente del Partito Colorado per sette anni e ha servito come governatore di Ñeembucú, ha invece enfatizzato la stretta relazione con gli Stati Uniti e il supporto alla difesa di Taiwan e Israele in un'intervista recente.