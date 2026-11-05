Paraguay Crisi Bancaria Ueno Dimissioni Presidente Peña

Il crollo di Ueno Bank ha provocato le dimissioni del presidente Santiago Peña in Paraguay. La crisi finanziaria ha portato alla chiusura della banca, ai blocchi dei conti e a violenti disordini sociali nella capitale Asunción.

Il Paraguay ha attraversato una delle crisi politiche e finanziarie più gravi della sua storia recente a causa del collasso di Ueno Bank. L'istituto di credito, che contava quasi 3 milioni di clienti, pari alla metà della popolazione nazionale, ha subito un commissariamento d'emergenza. La Banca centrale del Paraguay ha bloccato l'accesso ai depositi, causando il congelamento dei risparmi di milioni di cittadini, inclusi i pensionati che dipendono da queste somme per la sussistenza quotidiana. Questa decisione drastica ha innescato una reazione a catena che ha portato direttamente alle dimissioni del presidente della Repubblica, Santiago Peña.

Origini Del Crollo Finanziario Ueno Bank

Ueno Bank ha vissuto una rapida ascesa fino a diventare un pilastro del sistema economico locale, ma la sua struttura interna nascondeva gravi vulnerabilità. La banca ha ricevuto ingenti finanziamenti pubblici negli ultimi anni, inclusi fondi dall'Istituto di Previdenza Sociale, l'ente che gestisce le pensioni della maggior parte dei paraguaiani. Inoltre, l'istituto ha promosso aggressively la propria immagine sponsorizzando lo sport nazionale e la squadra di calcio paraguaiana. Tuttavia, le autorità di vigilanza hanno confermato che la banca aveva concesso prestiti a società legate al Grupo Vazquez per importi superiori ai limiti di legge e superiori al valore stesso del capitale bancario. Queste operazioni sono state eseguite senza una corretta classificazione del rischio, creando un vuoto di capitale insostenibile.

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Posizioni E Conflitti Del Grupo Vazquez

La figura di Miguel Vazquez, l'uomo più ricco del Paraguay e proprietario del Grupo Vazquez, è centrale in questo scandalo. Fino allo scorso anno, il presidente Santiago Peña possedeva azioni nella holding che controllava Ueno Bank. Questa connessione diretta ha alimentato le accuse di conflitto di interessi e mala gestione. In un videomessaggio drammatico, il presidente ha annunciato le sue dimissioni dichiarando di agire per la stabilità del Paese e per preservare le istituzioni democratiche. Ha chiesto scusa al popolo paraguaiano, affermando di non avere responsabilità dirette per il crack bancario, ma ha riconosciuto la necessità di allontanarsi per garantire la pace sociale. Vazquez e altri otto dirigenti di Ueno Bank sono stati posti in custodia cautelare, segnando un duro colpo contro i vertici finanziari coinvolti.

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Impatto Sociale E Proteste In Piazza

Le conseguenze sociali del crollo sono state immediate e violente. Migliaia di risparmiatori, furiosi per l'impossibilità di accedere ai propri fondi, hanno occupato le strade della capitale, Asunción. Le proteste sono sfociate in scontri diretti con le forze dell'ordine, che hanno fatto uso di idranti e gas lacrimogeni per disperdere le folle. I manifestanti urlavano slogan contro il presidente, come "Santi fuera", accusandolo di codardia e complicità. La fiducia nel sistema finanziario nazionale è crollata, nonostante la Banca centrale abbia ribadito in più occasioni che il settore mantiene livelli adeguati di solvibilità e liquidità. I mercati finanziari hanno reagito con cautela, mostrando una scarsa convinzione nei rassicurazioni ufficiali delle autorità monetarie.

Conseguenze Politiche E Successione Al Poder

Le dimissioni di Santiago Peña arrivano mentre il Parlamento stava discutendo una mozione di impeachment. La Camera dei deputati, guidata dal suo stesso Partito Colorado, che detiene la maggioranza, ha votato all'unanimità la messa in stato d'accusa per "cattivo esercizio delle proprie funzioni" e "conflitto di interessi". Questa decisione ha unito la maggioranza conservatrice all'opposizione, che ha definito l'evento la peggiore truffa della storia del Paraguay. Il Senato dovrà ora decidere se accettare le dimissioni o proseguire il procedimento. Nel frattempo, il vicepresident Pedro Alliana è considerato il candidato favorito per la successione. La crisi rappresenta un potenziale punto di svolta storico per il Paraguay, mettendo in discussione la sua immagine di stabilità attrattiva per gli investitori stranieri e i leader mondiali.