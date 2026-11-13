Paraguay: Impeachment di Santiago Peña e Accuse di Corruzione su Ueno

Il Paraguay approfondisce le indagini su Santiago Peña per associazione a delinquere. Nuove accuse dopo il crollo di Ueno e l'impeachment del 6 novembre.

Le autorità giudiziarie del Paraguay hanno formalizzato nuove accuse penali nei confronti di Santiago Peña, il presidente destituito il 6 novembre scorso, e di numerosi ex alti funzionari della banca centrale. Questa aggiunta riguarda il reato di associazione a delinquere e si inserisce nel quadro più ampio delle conseguenze legali legate al crollo della società di prestiti digitali Ueno. Il processo ha coinvolto anche l'ex presidente della banca centrale Carlos Carvallo, portando il numero dei detenuti e indagati a crescere significativamente.

Nuove Accuse diAssociazione a Delinquere

La Procura del Paraguay ha integrato l'atto d'accusa aggiungendo il carico di associazione a delinquere nei confronti dell'ex capo dello stato e di altri esponenti chiave del sistema finanziario nazionale. Oltre a Santiago Peña, sono stati formalmente incriminati per questo specifico reato Carlos Carvallo, tre ex direttori della banca centrale e l'ex capo dell'autorità di vigilanza bancaria. Questa mossa legale rappresenta un'escalation nelle indagini e amplia le responsabilità individuate nel collasso finanziario della piattaforma Ueno.

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I pubblici ministeri sostengono con ferma determinazione che gli imputati abbiano formato una struttura illegale composta da funzionari del potere esecutivo e della banca centrale. L'obiettivo di questa rete avrebbe cercato di favorire gli interessi legati alla società di prestiti digitali Ueno e alla sua società madre, manipolando le istituzioni per proteggere gli affari privati. La procura ha evidenziato come questa dinamica abbia compromesso l'integrità delle istituzioni finanziarie nazionali.

Il Ruolo di Santiago Pena Secondo l'Accusa

Nel documento d'accusa, i pubblici ministeri descrivono Santiago Peña Palacios come il capo dell'organizzazione criminale, affermando che abbia operato direttamente dalla presidenza della Repubblica. Secondo le indagini, l'ex presidente avrebbe utilizzato la sua posizione istituzionale per influenzare le decisioni di agenzie governative ed enti statali. L'intento dichiarato sarebbe stato quello di mantenere ingenti somme di denaro pubblico depositate presso Ueno, nonostante i noti legami finanziari personali che il capo dello stato manteneva con l'istituto di credito.

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Le accuse aggiungono che Santiago Peña avrebbe emanato direttive pubbliche e istituzionali specificamente a vantaggio del prestito digitale. Si sostiene inoltre che abbia soppresso alert di insolvenza per impedire un crollo anticipato della piattaforma. I pubblici ministeri accusano esplicitamente l'ex presidente di aver ricevuto pagamenti illeciti in cambio di queste protezioni, consolidando il quadro di corruzione sistemica che ha portato alle attuali indagini.

Posizione degli Imputati e Successione Politica

Sia Santiago Peña che Carlos Carvallo hanno negato fermamente ogni accusa di illecito o comportamento scorretto. Entrambi erano già stati incriminati in precedenza per presunta violazione della fiducia e amministrazione a scopo di lucro personale. Al momento delle accuse iniziali, sono stati posti in custodia cautelare, una misura restrittiva che continuano a subire mentre procedono le indagini penali. La loro posizione di difesa si basa sul negare l'esistenza di qualsiasi volontà colposa o illecita nelle azioni compiute durante la loro carica.

La successione politica è già avvenuta in modo netto nel calendario istituzionale. Il 6 novembre scorso, Pedro Alliana, il vicepresidente del Paraguay, ha sostituito Santiago Peña alla guida dello stato. Questo passaggio di consegne è seguito a un rapido processo di impeachment scaturito dal crollo finanziario di Ueno, che ha destabilizzato il sistema economico nazionale. Pedro Alliana è ora alla guida del paese mentre le autorità giudiziari continuano a lavorare sul caso.

Conseguenze e Prossimi Passi nelle Indagini

Il collasso di Ueno ha avuto ripercussioni profonde sulla fiducia del pubblico nelle istituzioni finanziarie paraguaiane. L'aggiunta dell'accusa di associazione a delinquere suggerisce che le indagini si stanno spostando verso una visione più sistemica della corruzione, non limitata a singoli atti ma a una rete organizzata. I prossimi mesi vedranno probabilmente un approfondimento delle testimonianze e delle prove finanziarie che collegano gli ex funzionari al crollo della piattaforma.

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La comunità internazionale osserva con attenzione l'evoluzione del caso, poiché la trasparenza delle indagini è cruciale per la stabilità futura del Paraguay. L'azione della procura rappresenta un segnale chiaro sulla volontà di perseguire i responsabili del dissesto finanziario. La comunità economica locale attende sviluppi ulteriori per comprendere appieno l'impatto economico e sociale di queste rivelazioni giudiziarie sul lungo periodo.