Paraguay: Santiago Peña Destituito e agli Arresti Domiciliari

Il vicepresidente Pedro Alliana assume la presidenza dopo l'impeachment di Santiago Peña per lo scandalo Ueno. Il leader arrestato sotto casa.

Il vicepresidente del Paraguay Pedro Alliana, un politico conservatore di 52 anni, è stato prestato giuramento venerdì 6 novembre 2026, assumendo ufficialmente la carica di capo dello Stato. Questa transizione di potere si è verificata immediatamente dopo che il Congresso ha votato a favore dell'impeachment del presidente Santiago Pena, destituendolo dall'incarico per cattiva gestione.

Dettagli Processuali e Arresti

Le autorità paraguaiane hanno disposto che l'ex presidente Santiago Pena rimanga sotto arresti domiciliari presso la sua residenza privata a Asunción. La misura restrittiva è stata applicata poco dopo la votazione parlamentare, mentre la Procura del Popolo sta determinando le accuse definitive a suo carico. Questa decisione legale avviene nel mezzo di una profonda crisi politica e finanziaria che ha caratterizzato l'ultimo periodo del governo Pena.

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La decisione giudiziaria è stata accelerata dal fatto che Pena aveva presentato le sue dimissioni il giorno precedente la seduta del Congresso. Nonostante il suo abbandono formale della presidenza, il processo di impeachment è andato avanti fino alla sua completa conclusione, con il collegio che ha rilevato la sua colpa nel crollo della società di prestiti digitali Ueno.

Proteste e Sicurezza a Asuncion

Il contesto esterno alla residenza di Pena è risultato estremamente teso durante le ore successive alla sentenza. Decine di manifestanti si sono radunati nei pressi della dimora ufficiale per esprimere il loro dissenso e la loro reazione alla crisi in corso. La situazione ha richiesto un intervento significativo delle forze dell'ordine per garantire l'ordine pubblico.

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La polizia ha istituito un cordone di sicurezza rigido attorno alla proprietà dell'ex capo dello Stato per impedire l'accesso ai dimostranti e proteggere Pena durante la fase di arresti domiciliari. Questa misura di contenimento è rimasta in vigore per tutto il giorno, segnalando la gravità della situazione istituzionale che il paese sta affrontando.

Il Ruolo di Pedro Alliana

Pedro Alliana entra ora alla carica presidenziale come figura di spicco della vita politica paraguaiana. La sua ascesa alla presidenza è guidata dalle norme costituzionali che stabiliscono la successione in caso di destituzione del presidente eletto. La sua posizione di 52 anni lo rende un punto di riferimento per i settori conservatori del paese in questo momento di transizione critica.

La fascia e il bastone presidenziali sono stati posati su uno sgabello in attesa della cerimonia di insediamento, simboleggiando il passaggio di mano del comando nazionale. Alliana ora affronta l'arduo compito di guidare il paese attraverso le conseguenze economiche del fallimento di Ueno e di ristabilire la stabilità istituzionale dopo lo scandalo.

Impatto e Prossimi Passi

La crisi innescata dal collasso della banca digitale Ueno ha avuto ripercussioni immediate sull'economia paraguaiana e sulla fiducia pubblica nelle istituzioni. L'attenzione ora si sposta sulla definizione delle accuse finali contro Santiago Pena e sui possibili procedimenti giudiziari successivi. Il nuovo governo di Alliana dovrà gestire le emergenze economiche mentre si svolgono le indagini legali.