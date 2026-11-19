Scopri le cause scientifiche della paralisi del sonno, le sensazioni di inerzia e come dormire sul fianco possa prevenire gli episodi.

La paralisi del sonno è un fenomeno neurofisiologico complesso in cui la coscienza si risveglia prima che il corpo esca dallo stato di atonia muscolare tipica del sonno. In questa condizione, l'individuo è pienamente consapevole dell'ambiente circostante, percepisce la propria fisicità e reagisce ai cambiamenti di temperatura, ma rimane temporaneamente incapace di muoversi o aprire gli occhi. La paralisi del sonno rappresenta un dissociazione tra la fase di veglia mentale e il riposo motorio del corpo.

Fisiologia e dissociazione mente-corpo

Il meccanismo fisiologico sottostante è noto come atonia, un processo che impedisce al corpo di agire fisicamente durante i sogni. Durante la fase di sonno in cui si verificano i movimenti rapidi degli occhi, il cervello rimane molto attivo e gran parte dei muscoli che governano la locomozione perde il suo tono. Questa paralisi temporanea è una misura di sicurezza naturale. Tuttavia, durante la paralisi del sonno, la consapevolezza esterna torna mentre l'atonia persiste ancora, creando una discrepanza sensoriale.

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Sensazioni di inerzia e percezioni distorte

Questa disconnessione spiega perché si possa avere la lucidità decisionale di voler alzare un braccio, ma il gesto richiesto tarda considerevolmente a realizzarsi. Inoltre, immagini e sensazioni provenienti dall'attività onirica possono sovrapporsi alla percezione della realtà immediata della camera da letto. È comune intravedere figure indistinte, udire rumori insoliti o provare una netta sensazione di presenza inerte nelle vicinanze, elementi che amplificano la confrazione percettiva durante l'episodio.

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Glicina, magnesio e supporto nutrizionale

Per gestire e mitigare questi disturbi del riposo, alcuni esperti del settore nutrizionale suggeriscono l'assunzione di specifici integratori. In particolare, la nutrizionista conferma che la glicina potrebbe migliorare la qualità del sonno. Inoltre, l'assunzione di questo amminoacido potrebbe favorire un migliore assorbimento del magnesio da parte dell'organismo, contribuendo potenzialmente a un riposo più profondo e a una riduzione della frequenza degli episodi di paralisi notturna.

Influenza della posizione corporea durante il riposo

Un fattore ambientale e posturale significativo è la posizione in cui ci si addormenta. Gli episodi sono statisticamente più probabili quando si dorme nella posizione supina, ovvero a pancia in su. Per ridurre la frequenza di questi disturbi, è consigliabile modificare abitudini consolidate e provare ad addormentarsi sul fianco laterale. Questo semplice accorgimento posturale può interrompere il ciclo di atonia residua e facilitare un risveglio più fluido e controllato dal sonno.